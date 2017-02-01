В Северной столице началась выдача паспортов болельщиков матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года
01.02.2017, 19:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в петербургском Центре регистрации и выдачи паспортов болельщиков на Литейном проспекте, 26 состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов болельщиков (FAN ID) Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
В церемонии приняли участие руководитель Штаба по подготовке Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу, вице-губернатор Владимир Кириллов, директор департамента стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко, председатель Комитета по физической культуре и спорту Павел Белов, народный артист России, посол Чемпионата мира в Санкт-Петербурге Василий Герелло и экс-вратарь футбольного клуба "Зенит" и сборной России Вячеслав Малафеев.
В приветственном обращении от имени Губернатора Санкт-Петербурга Владимир Кириллов поздравил первых владельцев паспортов болельщиков со знаменательным событием. Вице-губернатор выразил уверенность в том, что FAN ID по достоинству оценят и российские, и иностранные гости соревнований. "Внедрение системы идентификации болельщиков, частью которой является Fan ID, позволит в значительной степени исключить угрозы безопасности, поскольку потенциально опасные болельщики будут выявляться уже на стадии покупки билетов", - отметил Владимир Кириллов. Он также добавил, что наличие паспорта болельщика не только обеспечит его обладателям беспрепятственный доступ на стадион, но и позволит иностранным гостям Кубка Конфедераций воспользоваться безвизовым въездом в Россию. Владельцы Fan ID также смогут бесплатно передвигаться на городском общественном транспорте и между городами-участниками соревнований, что станет ещё одним стимулом посетить интересующие их матчи и ближе познакомиться с уникальными достопримечательностями Санкт-Петербурга и России.
Владимир Кириллов выразил уверенность в том, что Правительство Санкт-Петербурга обеспечит все необходимые условия для комфортного, безопасного и удобного пребывания болельщиков Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 года в нашем гостеприимном городе.
Стоит отметить, что 1 февраля выдача паспортов болельщиков началась одновременно во всех центрах, расположенных в четырёх городах-участниках Кубка конфедераций.
Оформление Паспорта болельщика является обязательным требованием для посещения матчей Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира по футболу-2018.
Для получения Паспорта болельщика Кубка Конфедераций после покупки билетов необходимо:
Подать заявку на Паспорт болельщика на сайте www.fan-id.ru и, дождавшись уведомления о статусе заявки, получить Паспорт болельщика в любом из Центров выдачи.
Оформить заявку на получение Паспорта болельщика в любом Центре выдачи.
Для регистрации заявки в Центре выдачи необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность (свидетельства о рождении для детей до 14 лет), бланк с номером заказа билета или билет на один из матчей Кубка Конфедераций.
Каждому болельщику потребуется только один такой идентификатор личности для посещения всех матчей, на которые приобретены билеты.
В церемонии приняли участие руководитель Штаба по подготовке Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу, вице-губернатор Владимир Кириллов, директор департамента стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко, председатель Комитета по физической культуре и спорту Павел Белов, народный артист России, посол Чемпионата мира в Санкт-Петербурге Василий Герелло и экс-вратарь футбольного клуба "Зенит" и сборной России Вячеслав Малафеев.
В приветственном обращении от имени Губернатора Санкт-Петербурга Владимир Кириллов поздравил первых владельцев паспортов болельщиков со знаменательным событием. Вице-губернатор выразил уверенность в том, что FAN ID по достоинству оценят и российские, и иностранные гости соревнований. "Внедрение системы идентификации болельщиков, частью которой является Fan ID, позволит в значительной степени исключить угрозы безопасности, поскольку потенциально опасные болельщики будут выявляться уже на стадии покупки билетов", - отметил Владимир Кириллов. Он также добавил, что наличие паспорта болельщика не только обеспечит его обладателям беспрепятственный доступ на стадион, но и позволит иностранным гостям Кубка Конфедераций воспользоваться безвизовым въездом в Россию. Владельцы Fan ID также смогут бесплатно передвигаться на городском общественном транспорте и между городами-участниками соревнований, что станет ещё одним стимулом посетить интересующие их матчи и ближе познакомиться с уникальными достопримечательностями Санкт-Петербурга и России.
Владимир Кириллов выразил уверенность в том, что Правительство Санкт-Петербурга обеспечит все необходимые условия для комфортного, безопасного и удобного пребывания болельщиков Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 года в нашем гостеприимном городе.
Стоит отметить, что 1 февраля выдача паспортов болельщиков началась одновременно во всех центрах, расположенных в четырёх городах-участниках Кубка конфедераций.
Оформление Паспорта болельщика является обязательным требованием для посещения матчей Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира по футболу-2018.
Для получения Паспорта болельщика Кубка Конфедераций после покупки билетов необходимо:
Подать заявку на Паспорт болельщика на сайте www.fan-id.ru и, дождавшись уведомления о статусе заявки, получить Паспорт болельщика в любом из Центров выдачи.
Оформить заявку на получение Паспорта болельщика в любом Центре выдачи.
Для регистрации заявки в Центре выдачи необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность (свидетельства о рождении для детей до 14 лет), бланк с номером заказа билета или билет на один из матчей Кубка Конфедераций.
Каждому болельщику потребуется только один такой идентификатор личности для посещения всех матчей, на которые приобретены билеты.