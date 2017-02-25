ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 февраля в г. Сочи (Краснодарский край) состоялась торжественная церемония открытия III зимних Всемирных военных игр. Мероприятие посетил министр спорта Российской Федерации, олимпийский чемпион Павел Колобков.

В театрализованном представлении приняли участие солисты Государственного академического Большого театра России, артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова и Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова и пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации и другие.

В официальной части приветственное слово Президента Российской Федерации Владимира Путина огласил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. В обращении главы государства подчёркнуто следующее:

«Наша страна заслуженно гордится сложившимися традициями армейского спорта, обладает большим опытом организации столь представительных международных соревнований. Тем более что Игры проводятся в Сочи, где создана самая современная, высокотехнологичная спортивная инфраструктура.

В течение нескольких дней лучшим армейским атлетам из разных стран предстоит продемонстрировать не только спортивные навыки, но и качества, которые особенно важны для военнослужащих: умение действовать оперативно, слаженно, чётко, как говорится, «на опережение».

Уверен, что III зимние Всемирные военные игры пройдут на высоком уровне и ещё раз подтвердят свой девиз — «Дружба через спорт!». И конечно, они обязательно внесут весомый вклад в укрепление партнерства между нашими государствами».

Затем слово было предоставлено президенту Международного совета военного спорта Абдулхакиму аль Шино. Он отметил, что миллионы спортсменов-военнослужащих из 135 стран, объединяемые девизом Международного совета военного спорта «Дружба через спорт», состязаются в честной борьбе и помогают установлению мира во всём мире.

Участников и гостей соревнований также поприветствовал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В своём выступлении он напомнил, что Россия впервые принимает военные игры. «Это мирные соревнования. Их участники покажут не умение воевать, а спортивные достижения, честную спортивную борьбу – то, что укрепляет мир, доверие между странами, объединяет людей», – сказал премьер-министр.

Д. Медведев пожелал спортсменам продемонстрировать высокие результаты и объявил III зимние Всемирные военные игры открытыми.