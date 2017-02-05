В Тверской области завершилось первенство ЦФО по лыжным гонкам
05.02.2017, 22:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 февраля в рамках первенства ЦФО по лыжным гонкам в Гришкино (Калининский район) прошел заключительный день соревнований - медали разыграны в гонках классическим стилем у юношей на 15 км и у девушек на 10 км.
Тверским спортсменам не удалось взойти на пьедестал почёта - лучшей у девушек стала Старовойтова Алена (6-ое место), у юношей - Корнеев Евгений (19-ое место).
Призёры соревнований:
Тверь 15 км КЛ Мужчины
1. Харичев Даниил (Москва) 42:55.8
2. Кузнецов Артем (Тульская область) 43:07.8 +00:12.0
3. Ганушкин Владимир (Москва) 43:18.1 +00:22.3
Тверь 10 км КЛ Женщины
1. Русских Анна (Московская/Кировская область) 32:32.2
2. Хорошавина Яна (Москва) 33:41.3 +01:09.1
3. Алексеева Ольга (Москва) 34:04.8 +01:32.6
Тверским спортсменам не удалось взойти на пьедестал почёта - лучшей у девушек стала Старовойтова Алена (6-ое место), у юношей - Корнеев Евгений (19-ое место).
Призёры соревнований:
Тверь 15 км КЛ Мужчины
1. Харичев Даниил (Москва) 42:55.8
2. Кузнецов Артем (Тульская область) 43:07.8 +00:12.0
3. Ганушкин Владимир (Москва) 43:18.1 +00:22.3
Тверь 10 км КЛ Женщины
1. Русских Анна (Московская/Кировская область) 32:32.2
2. Хорошавина Яна (Москва) 33:41.3 +01:09.1
3. Алексеева Ольга (Москва) 34:04.8 +01:32.6