В гонке на 15 километров свободным стилем первенства мира среди юниоров по лыжным видам спорта весь пьедестал почёта заняли спортсмены сборной России. Состязания проходят в городе Парк-Сити (штат Юта, США).

Победителем стал Александр Большунов, представляющий Тюменскую и Брянскую области. Финишную черту он пересёк с результатом 32 минуты 55,7 секунды. Вторым стал москвич Алексей Червоткин с отставанием от лидера на 21,8 секунды. Бронзу в копилку российской сборной добавил Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область. К финишу он пришёл спустя 28,2 секунды после победителя гонки.

Мировое лыжное первенство среди юниоров и молодёжи до 23 лет завершится 5 февраля.