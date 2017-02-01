ОРЕАНДА-НОВОСТИ. До конца этого года в столице планируется открыть семь новых футбольных полей. Об этом сегодня, 30 января, сообщил глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Все спортплощадки будут строить за счет городского бюджета. Кроме игровых полей, здесь поставят мобильные трибуны, административные здания с кабинетами для персонала, а также помещениями для спортсменов - раздевалками и душевыми, тренировочными залами, буфетами. На каждом поле обустроят систему дренажа и подогрева. Само покрытие сделают из высококачественной искусственной травы для открытых полей. Её состав - синтетическая трава, пересыпанная песком и резиновой крошкой. Такой «ковер» долго сохраняет основные игровые характеристики, бережет спортсменов от травм и позволяет проводить тренировки круглый год.

Напомним, сейчас в Москве более 960 мест для занятий футболом, в том числе 129 полноразмерных футбольных полей.