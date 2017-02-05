В очередной день Всемирной зимней универсиады российские спортсмены завоевали 8 медалей
05.02.2017, 23:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 5 февраля, на XXVIII Всемирной зимней универсиаде в г. Алматы (Республика Казахстан) было разыграно 11 комплектов наград. Российские спортсмены добавили в свой актив восемь медалей: три золотые, две серебряные и три бронзовые.
«Золото» выиграли биатлонисты Лариса Куклина, Ольга Шестерикова, Семён Сучилов и Сергей Корастылёв в смешанной эстафете, прыгуны на лыжах Александр Баженов, Роман Трофимов и Михаил Максимочкин в командных соревнованиях, а также сноубордист Михаил Матвеев в дисциплине «слоуп-стайл».
Серебряные награды завоевали конькобежки Анастасия Здравкова, Олеся Чернега, Елена Сохрякова и Анастасия Зуева в командной гонке и Тимофей Борисов, Самир Мастиев и Вячеслав Барков в эстафете по лыжному двоеборью.
«Бронза» у Стефании Надымовой и Алёны Сутягиной в командных прыжках на лыжах с трамплина; горнолыжников Анастасии Силантьевой, Юлии Плешковой, Александра Андриенко и Евгения Пясика в смешанных командных соревнованиях в параллельном слаломе и у сноубордистки Анастасии Логиновой в дисциплине «слоуп-стайл».
В общекомандном зачёте сборная России сохраняет лидерство.
«Золото» выиграли биатлонисты Лариса Куклина, Ольга Шестерикова, Семён Сучилов и Сергей Корастылёв в смешанной эстафете, прыгуны на лыжах Александр Баженов, Роман Трофимов и Михаил Максимочкин в командных соревнованиях, а также сноубордист Михаил Матвеев в дисциплине «слоуп-стайл».
Серебряные награды завоевали конькобежки Анастасия Здравкова, Олеся Чернега, Елена Сохрякова и Анастасия Зуева в командной гонке и Тимофей Борисов, Самир Мастиев и Вячеслав Барков в эстафете по лыжному двоеборью.
«Бронза» у Стефании Надымовой и Алёны Сутягиной в командных прыжках на лыжах с трамплина; горнолыжников Анастасии Силантьевой, Юлии Плешковой, Александра Андриенко и Евгения Пясика в смешанных командных соревнованиях в параллельном слаломе и у сноубордистки Анастасии Логиновой в дисциплине «слоуп-стайл».
В общекомандном зачёте сборная России сохраняет лидерство.