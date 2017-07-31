ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый этап Кубка мира FINA/airweave по плаванию 2017 года пройдёт в бассейне спортивного комплекса «Олимпийский» с 2 по 3 августа. Он откроет серию соревнований престижного международного турнира пловцов. Московские болельщики смогут увидеть победителей и призёров XVII чемпионата мира по водным видам спорта. Они приедут в столицу на стартовый этап Кубка мира сразу после завершения мирового первенства.

Церемония открытия московского этапа соревнований состоится 2 августа в 17:30. Начало предварительных заплывов в 10:00, финальных — в 18:00. Каждый соревновательный день будет заканчиваться парадом победителей и призёров этапа Кубка мира с вручением медалей и подарков. Для зрителей будут ежедневно проходить автограф-сессии российских и зарубежных пловцов.

Кубок мира FINA/airweave — 2017 состоит из девяти этапов. В этом году турнир пройдёт в новом формате. В программу каждого этапа войдут соревнования на 24 или 25 дистанциях (включая эстафеты). При этом на одном этапе спортсмен не может быть заявлен более чем на четырёх дистанциях.