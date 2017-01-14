ОРЕАНДА-НОВОСТИ На проходящем в немецком Арбере пятом этапе Кубка IBU все призовые места в индивидуальной гонке были заняты российскими биатлонистками. Ирина Старых опередила в борьбе за победу на 0,3 секунды Дарью Виролайнен, а Светлана Слепцова замкнула тройку лучших.



Результаты гонки. Кубок IBU. Арбер, Германия. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины



1. Ирина Старых (Россия) — 51.09,2 (1)



2. Дарья Виролайнен (Россия) +0,3 (2)



3. Светлана Слепцова (Россия) +2.56,2



13. Ольга Якушова (Россия) +4.00,8 (5)



14. Светлана Миронова (Россия) +4.14,0 (6)



29. Анна Никулина (Россия) +7.47,4 (6)