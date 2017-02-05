С 29 января по 8 февраля в Алматы (Казахстан) проходит XXVIII Всемирная зимняя Универсиада.

В состязаниях микст-спринте приняли участие 29 команд из 17 стран. Каждый из участников гонки должен был преодолеть три круга протяжённостью 1,1 км (всего – шесть).

Российская команда в составе Владимира Фролова и Марии Давыденковой показали на финише третье время и завоевали бронзовые медали – 18:29,5. Анна Шевченко и Олжас Климин из сборной Казахстана стали чемпионами Универсиады – 18:23,48. Французская команда – Селин Шопар Лалье и Луи Шварц – заняла второе место соревнований – 18:28,67.