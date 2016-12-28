ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В министерстве спорта и туризма Саратовской области на пресс-конференции по спортивным, патриотическим, экологическим мероприятиям пообщали увеличить число спортивных мероприятий в следующем году.Начальник отдела физкультурно-массовой работы министерства молодёжной политики, спорта и туризма Дмитрий Точилкин сообщил о большой проведённой работе по спортивным направлениям."В этом году случился прорыв. В начале года был утверждён календарный план и все мероприятия проводились регулярно и часто. Темп мероприятий мы сбавлять в следующем году не будем, а может нарастим", - пообещал чиновник.

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Замминистра образования Валерия Ушакова отметила, что мероприятия по формированию здорового образа жизни являются самыми главными. "Радует, что появляются неравнодушные люди, предоставляющие площадки, где дети могут проявить себя, показать всё лучшее, чему они научились", - отметила Ушакова, поблагодарив за неравнодушное отношение тех, кто помогал в проведении соревнований.Представитель минсоца региона Евгений Баканов сообщил, что дети из категории маломобильных занимаются в специальных учреждениях. "Общими усилиями мы внесём вклад и поможем им заявить о себе. На сегодня большое количество детей принимает участие в параолимпийских играх, привезли звания чемпионов. Эту работу можно продолжить только общими усилиями", - рассказал Баканов.Представитель администрации Александр Абрамов отметил, что в городе поддерживаются все спортивные мероприятия. По его словам, в фестивалях участвуют новые виды спорта. На мероприятии присутствовали спортсмены, которым вручили грамоты и памятные подарки.