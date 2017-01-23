Всероссийские соревнования по боксу пройдут в Краснодаре
23.01.2017, 14:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Краснодаре с 25 по 29 января пройдёт традиционный 13-й всероссийский турнир класса "А" по боксу "Кубок Спартака". Своё желание выступить уже изъявили 150 спортсменов из 24 регионов страны.
Краснодарский край будет представлен двумя командами, в каждой по десять человек. Особенностью соревнований является их статус, турниру присвоен класс "А", а это означает, что победители турнира выполнят норматив Мастера спорта России.
Единственное условие для присвоения звания - в весовой категории должно быть не менее восьми участников из пяти регионов.
"Турнир посвящён памяти наших великих кубанских боксёров, которые успешно защищали на ринге честь нашего региона. Они выигрывали Европу, Мир, Россию, СССР, турниры различного уровня. Они навсегда вписали своё имя в историю кубанского бокса. Мы продолжаем эти традиции", — отметил Константин Миньков, президент Общественной организации "Федерация бокса города Краснодара".
Краснодарский край будет представлен двумя командами, в каждой по десять человек. Особенностью соревнований является их статус, турниру присвоен класс "А", а это означает, что победители турнира выполнят норматив Мастера спорта России.
Единственное условие для присвоения звания - в весовой категории должно быть не менее восьми участников из пяти регионов.
"Турнир посвящён памяти наших великих кубанских боксёров, которые успешно защищали на ринге честь нашего региона. Они выигрывали Европу, Мир, Россию, СССР, турниры различного уровня. Они навсегда вписали своё имя в историю кубанского бокса. Мы продолжаем эти традиции", — отметил Константин Миньков, президент Общественной организации "Федерация бокса города Краснодара".