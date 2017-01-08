Второй зимний велопарад стартует в Москве
08.01.2017, 11:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Второй зимний Московский велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах пройдет в воскресенье, 8 января 2017 года.
Начало велопарада - в 11:00, пройдёт он по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.
Ожидается, что в велопараде примут участие более 5 тысяч человек, поскольку мероприятие является бесплатным.
Поклонников велосипедов настоятельно просят 8 января не приносить с собой алкоголь, колюще-режущие предметы и газовые баллоны.
"На мероприятии запрещены любые виды агитации, использование политических лозунгов и символики", - говорится в заявлении организаторов велопарада.
Мероприятие не является спортивной гонкой, напоминает оргкомитет.
В связи с проведением велопарада в Москве 8 января 2017 года будет ограничено движение по следующим улицам:
с 6:00 до 17:00 по 3-й Фрунзенской улице,
с 10:45 до 13:15 - по Фрунзенской набережной,
с 11:15 до 12:55 - по Пречистенской набережной,
с 11:25 до 12:45 - по Кремлевской набережной,
с 11:35 до 12:35 - по Москворецкой набережной,
с 11:45 до 12:20 - по Китайгородскому проезду,
с 11:50 до 12:25 - по улице Варварка,
с 11:55 до 12:30 - по Москворецкой улице.
Начало велопарада - в 11:00, пройдёт он по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.
Ожидается, что в велопараде примут участие более 5 тысяч человек, поскольку мероприятие является бесплатным.
Поклонников велосипедов настоятельно просят 8 января не приносить с собой алкоголь, колюще-режущие предметы и газовые баллоны.
"На мероприятии запрещены любые виды агитации, использование политических лозунгов и символики", - говорится в заявлении организаторов велопарада.
Мероприятие не является спортивной гонкой, напоминает оргкомитет.
В связи с проведением велопарада в Москве 8 января 2017 года будет ограничено движение по следующим улицам:
с 6:00 до 17:00 по 3-й Фрунзенской улице,
с 10:45 до 13:15 - по Фрунзенской набережной,
с 11:15 до 12:55 - по Пречистенской набережной,
с 11:25 до 12:45 - по Кремлевской набережной,
с 11:35 до 12:35 - по Москворецкой набережной,
с 11:45 до 12:20 - по Китайгородскому проезду,
с 11:50 до 12:25 - по улице Варварка,
с 11:55 до 12:30 - по Москворецкой улице.