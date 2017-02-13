ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 февраля на территории нашей страны состоялась XXXV открытая Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». Её организаторами традиционно выступают Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Федерация лыжных гонок России» и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

Приветствие участникам и организаторам «Лыжни России» направил Президент Российской Федерации Владимир Путин. В нём, в частности, говорится:

«Лыжня России» давно уже стала значимым и по-настоящему праздничным событием как для профессионалов, так и для любителей лыжного спорта. С каждым годом она расширяет свою географию и круг участников, привлекает под свои знамёна новых приверженцев активного досуга и здорового образа жизни самых разных возрастов, профессий и увлечений. И, конечно, для многих именно эти лыжные гонки служат стартом к большим спортивным победам и триумфам».

Лыжная гонка прошла в 67 субъектах Российской Федерации. В семи регионах (Республика Саха (Якутия), Кемеровская, Новосибирская, Тюменская, Курганская и Омская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ) в связи с погодными условиями соревнования перенесены на более поздние сроки.

Центральный старт гонки состоялся в спортивном парке «Волен» Дмитровского муниципального района Московской области. В нём участвовали около 25 тысяч лыжников.

В торжественной церемонии открытия «Лыжни России» приняли участие министр спорта Российской Федерации, олимпийский чемпион Павел Колобков, президент Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярёв, заместитель председателя Правительства Московской области Михаил Кузнецов, почётный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв, глава Дмитровского муниципального района Московской области Валерий Гаврилов и другие официальные лица.

Отметим, что руководитель Минспорта России лично участвовал в забеге организаторов на дистанцию 1,5 км. «Ощущения от гонки прекрасные, – сказал П. Колобков представителям прессы. – Когда видишь этот старт, эту волну спортсменов, понимаешь, что спорт в России вечен. Лыжные гонки для нас – самый главный зимний вид спорта».

Кроме того, состоялись основная гонка среди мужчин и женщин на дистанцию 10 км и детский забег на 100 м.