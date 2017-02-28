Юношеская сборная России выиграла общий зачёт первенства мира по биатлону
28.02.2017, 21:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Осрблье российские юноши и юниоры завоевали пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды и выиграли неофициальный командный зачёт. Таким образом, наша молодёжь улучшила показатели прошлого сезона - четыре "золота" и второе общекомандное место.
Примечательно, что год назад 75 процентов золотого запаса обеспечили юноши и девушки, а сейчас львиную долю побед одержали юниоры. Связано это с переходом на старший уровень лидеров нашей команды Игоря Малиновского и Валерии Васнецовой. Примечательно, что сборная Германии, завоевавшая больше всех наград в истории первенств мира в третий раз подряд не попала в тройку лучших в медальном зачёте и впервые в XXI веке осталась без золота.
Выступления российских юниоров и юношей в 2015–17 годы:
2015:
Юноши 2 золота - 2 серебра - 2 бронзы (1–е общекомандное место)
Юниоры 3 - 2 - 1 (1–е место)
Всего 5 - 4 - 3 (1–е место)
2016:
Юноши 3 - 2 - 1 (2–е место)
Юниоры 1 - 1 - 0 (4–е место)
Всего 4 - 3 - 1 (2–е место)
2017:
Юноши 1 - 3 - 0 (3–е место)
Юниоры 4 - 1 - 2 (1–е место)
Всего 5 - 4 - 2 (1–е место)
Примечательно, что год назад 75 процентов золотого запаса обеспечили юноши и девушки, а сейчас львиную долю побед одержали юниоры. Связано это с переходом на старший уровень лидеров нашей команды Игоря Малиновского и Валерии Васнецовой. Примечательно, что сборная Германии, завоевавшая больше всех наград в истории первенств мира в третий раз подряд не попала в тройку лучших в медальном зачёте и впервые в XXI веке осталась без золота.
Выступления российских юниоров и юношей в 2015–17 годы:
2015:
Юноши 2 золота - 2 серебра - 2 бронзы (1–е общекомандное место)
Юниоры 3 - 2 - 1 (1–е место)
Всего 5 - 4 - 3 (1–е место)
2016:
Юноши 3 - 2 - 1 (2–е место)
Юниоры 1 - 1 - 0 (4–е место)
Всего 4 - 3 - 1 (2–е место)
2017:
Юноши 1 - 3 - 0 (3–е место)
Юниоры 4 - 1 - 2 (1–е место)
Всего 5 - 4 - 2 (1–е место)