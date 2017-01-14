100 млн руб выделят на ремонт автодороги "Нижний Тагил - Серебрянка"
14.01.2017, 20:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Транспортное сообщение между Нижним Тагилом и посёлком Серебрянка должно быть безопасным и бесперебойным в любое время года. Разработкой плана первоочередных мероприятий для реализации этой задачи займется межведомственная рабочая группа, которая в ближайшие дни будет создана по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Кроме того, по решению главы региона будет значительно увеличено финансирование ремонтно-восстановительных мероприятий на автодороге - на эти цели в 2017 году областное правительство направит свыше 100 миллионов рублей. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 января в ходе рабочей поездки на автодорогу «Нижний Тагил - Верхняя Ослянка» и посещения населенных пунктов Серебрянка и Верхняя Ослянка.
Рабочую поездку в городской округ Нижний Тагил Евгений Куйвашев совершил в сопровождении заместителя губернатора Сергея Швиндта, курирующего в региональном правительстве вопросы содержания и развития дорожного хозяйства. По ходу маршрута глава региона лично ознакомился с реальным состоянием автомобильной дороги «Нижний Тагил - село Верхняя Ослянка». После чего, на въезде в посёлок Серебрянка, расположенном на 63 километре этой автодороги, глава региона заслушал доклад министра транспорта и связи Василия Старкова о состоянии дороги и работах, которые осуществлялись и запланированы дорожниками, на этом объекте.
Министр сообщил, что общая протяжённость автодороги «Нижний Тагил - село Верхняя Ослянка» составляет 79,4 километра. Помимо Серебрянки, дорога связывает с «большой замелёй» три населенных пункта - Синегорский, Северка и Верхняя Ослянка. Асфальтобетонное покрытие дорога имеет только на участке с 6 по 11 километр автодороги. С 11 до 47 километра покрытие дороги щебёночное, с 47 километра и до конца - грунтовое.
Министр также сообщил, что два месяца назад Управлением автомобильных дорог Свердловской области был заключен контракт на содержание этой дороги с новым подрядчиком - компанией «УБТ-сервис». Он подчеркнул, что дорога проходит по заболоченным участкам, из-за чего при неблагоприятных погодных условиях поднимается уровень грунтовых вод. Так, в 2015 году из-за дождливой весны возникли серьёзные проблемы - транспортное сообщение на автодороге было затруднено. После чего министерство транспорта и связи поставило дорогу на ведомственный контроль - был принят комплекс оперативных мер для поддержания дороги в нормальном состоянии. Уже в 2015 году были выделены дополнительные средства на работы по засыпке промоин, пучинистых участков дороги скальным грунтом и восстановление профиля дороги с добавлением нового материала.
В 2016 году из региональной казны на содержание автодороги было направлено более 20 миллионов рублей. Средства были направлены, в частности, на укрепление участков наиболее подверженных разрушению. Например, были выполнены работы по восстановлению водоотвода, восстановлено земляное полотно скальным грунтом в объёме 16 тысяч кубических метров и щебёночное покрытие в объёме 6 тысяч кубических метров. Помимо этого, на участке протяжённостью 3 километра был устранён участок дороги устроенный по типу «лежнёвка на деревянных лагах» - его заменили на скальный грунт с грунтово-щебёночным покрытием. Дорожниками были предприняты превентивные меры - заготовлен и размещен вдоль сложных участков дороги скальной грунт и щебень крупной фракции в объёме 5 тысяч кубических метров, что позволит после схода снежного покрова весной 2017 года быстро устранить возможные размывы. Также Минтранс приступил к разработке проекта реконструкции мостового перехода через речку Серебрянка в связи серьёзным износом существующей конструкции. Приступить к строительству планируется в конце 2017 года.
Выслушав доклад министра, глава региона поделился своим мнением о дороге. Он сообщил, что по пути есть несколько сужений проезжей части, которые требуется расширить. Также он отметил отсутствие сотовой связи на автодороге - работу в населённых пунктах осуществляет только один региональный сотовый оператор, на самой дороге связи вовсе нет. Для решения этой задачи Минтрансу поставлена задача организовать работу с операторами для улучшения покрытия сотовой связью и проведения интернета в населенные пункты. Также губернатор выдал поручения по капремонту моста через речку Серебряная, и обратил внимание на необходимость проработки мероприятий по ремонту моста через речку Полуденную. Еще одним поручением губернатора главе Минтранса стало подготовить и представить на следующей неделе предложения по аварийно-восстановительным работам, ремонту земляного полотна, щебеночного покрытия автодороги. По поручению губернатора в 2017 году к ранее обещанным средствам будут дополнительно выделены средства из резервного фонда региона. В результате на ремонтно-восстановительные мероприятия только в текущем году будет направлено свыше 100 миллионов рублей.
По приглашению жителей Евгений Куйвашев совершил пешую прогулку по посёлку Серебрянка. Сначала губернатор ознакомился с ассортиментом в местном продуктовом магазине. Здесь он пообщался с хозяйкой торговой точки, узнал, как обстоят дела с доставкой продуктов, посмотрел ассортимент представленных продуктов. Отметив доступные цены и большой выбор, по рекомендации местных жителей он приобрел для себя несколько буханок свежего хлеба и молоко нижнетагильского производства. После этого губернатор прошел по улицам Серебрянки и посетил еще один магазин, где представлены всевозможные товары хозяйственного назначения - строительные материалы, автозапчасти и прочее. Сотрудники обоих магазинов сообщили губернатору, что транспортное сообщение в 2016 году значительно улучшилось, в сравнении с предыдущими годами, что позволило завозить товары в магазины круглогодично.
В местной администрации глава региона провел встречу с главой Сергеем Сивковым, местными жителями и дачниками - рассказал об итогах прошедшего на въезде в посёлок совещания, ответил на все вопросы и озвучил поручения, выданные ответственным членам регионального правительства.
«Есть поручение Президента Владимира Путина по приведению к 1 июня автомобильной дороги «Нижний Тагил - Серебрянка» в эксплуатационное состояние, обеспечивающее безопасное, бесперебойное движение. Будем работать, чтобы сделать всё возможное для его исполнения», - сказал Евгений Куйвашев, открывая встречу.
Губернатор сообщил, что уже 16 января подпишет распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которая разработает план работы, финансирования и будет реализовывать мероприятия по приведению автодороги до Серебрянки в нормативное состояние. Возглавит рабочую группу вице-губернатор Сергей Швиндт.
Рабочую поездку в городской округ Нижний Тагил Евгений Куйвашев совершил в сопровождении заместителя губернатора Сергея Швиндта, курирующего в региональном правительстве вопросы содержания и развития дорожного хозяйства. По ходу маршрута глава региона лично ознакомился с реальным состоянием автомобильной дороги «Нижний Тагил - село Верхняя Ослянка». После чего, на въезде в посёлок Серебрянка, расположенном на 63 километре этой автодороги, глава региона заслушал доклад министра транспорта и связи Василия Старкова о состоянии дороги и работах, которые осуществлялись и запланированы дорожниками, на этом объекте.
Министр сообщил, что общая протяжённость автодороги «Нижний Тагил - село Верхняя Ослянка» составляет 79,4 километра. Помимо Серебрянки, дорога связывает с «большой замелёй» три населенных пункта - Синегорский, Северка и Верхняя Ослянка. Асфальтобетонное покрытие дорога имеет только на участке с 6 по 11 километр автодороги. С 11 до 47 километра покрытие дороги щебёночное, с 47 километра и до конца - грунтовое.
Министр также сообщил, что два месяца назад Управлением автомобильных дорог Свердловской области был заключен контракт на содержание этой дороги с новым подрядчиком - компанией «УБТ-сервис». Он подчеркнул, что дорога проходит по заболоченным участкам, из-за чего при неблагоприятных погодных условиях поднимается уровень грунтовых вод. Так, в 2015 году из-за дождливой весны возникли серьёзные проблемы - транспортное сообщение на автодороге было затруднено. После чего министерство транспорта и связи поставило дорогу на ведомственный контроль - был принят комплекс оперативных мер для поддержания дороги в нормальном состоянии. Уже в 2015 году были выделены дополнительные средства на работы по засыпке промоин, пучинистых участков дороги скальным грунтом и восстановление профиля дороги с добавлением нового материала.
В 2016 году из региональной казны на содержание автодороги было направлено более 20 миллионов рублей. Средства были направлены, в частности, на укрепление участков наиболее подверженных разрушению. Например, были выполнены работы по восстановлению водоотвода, восстановлено земляное полотно скальным грунтом в объёме 16 тысяч кубических метров и щебёночное покрытие в объёме 6 тысяч кубических метров. Помимо этого, на участке протяжённостью 3 километра был устранён участок дороги устроенный по типу «лежнёвка на деревянных лагах» - его заменили на скальный грунт с грунтово-щебёночным покрытием. Дорожниками были предприняты превентивные меры - заготовлен и размещен вдоль сложных участков дороги скальной грунт и щебень крупной фракции в объёме 5 тысяч кубических метров, что позволит после схода снежного покрова весной 2017 года быстро устранить возможные размывы. Также Минтранс приступил к разработке проекта реконструкции мостового перехода через речку Серебрянка в связи серьёзным износом существующей конструкции. Приступить к строительству планируется в конце 2017 года.
Выслушав доклад министра, глава региона поделился своим мнением о дороге. Он сообщил, что по пути есть несколько сужений проезжей части, которые требуется расширить. Также он отметил отсутствие сотовой связи на автодороге - работу в населённых пунктах осуществляет только один региональный сотовый оператор, на самой дороге связи вовсе нет. Для решения этой задачи Минтрансу поставлена задача организовать работу с операторами для улучшения покрытия сотовой связью и проведения интернета в населенные пункты. Также губернатор выдал поручения по капремонту моста через речку Серебряная, и обратил внимание на необходимость проработки мероприятий по ремонту моста через речку Полуденную. Еще одним поручением губернатора главе Минтранса стало подготовить и представить на следующей неделе предложения по аварийно-восстановительным работам, ремонту земляного полотна, щебеночного покрытия автодороги. По поручению губернатора в 2017 году к ранее обещанным средствам будут дополнительно выделены средства из резервного фонда региона. В результате на ремонтно-восстановительные мероприятия только в текущем году будет направлено свыше 100 миллионов рублей.
По приглашению жителей Евгений Куйвашев совершил пешую прогулку по посёлку Серебрянка. Сначала губернатор ознакомился с ассортиментом в местном продуктовом магазине. Здесь он пообщался с хозяйкой торговой точки, узнал, как обстоят дела с доставкой продуктов, посмотрел ассортимент представленных продуктов. Отметив доступные цены и большой выбор, по рекомендации местных жителей он приобрел для себя несколько буханок свежего хлеба и молоко нижнетагильского производства. После этого губернатор прошел по улицам Серебрянки и посетил еще один магазин, где представлены всевозможные товары хозяйственного назначения - строительные материалы, автозапчасти и прочее. Сотрудники обоих магазинов сообщили губернатору, что транспортное сообщение в 2016 году значительно улучшилось, в сравнении с предыдущими годами, что позволило завозить товары в магазины круглогодично.
В местной администрации глава региона провел встречу с главой Сергеем Сивковым, местными жителями и дачниками - рассказал об итогах прошедшего на въезде в посёлок совещания, ответил на все вопросы и озвучил поручения, выданные ответственным членам регионального правительства.
«Есть поручение Президента Владимира Путина по приведению к 1 июня автомобильной дороги «Нижний Тагил - Серебрянка» в эксплуатационное состояние, обеспечивающее безопасное, бесперебойное движение. Будем работать, чтобы сделать всё возможное для его исполнения», - сказал Евгений Куйвашев, открывая встречу.
Губернатор сообщил, что уже 16 января подпишет распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которая разработает план работы, финансирования и будет реализовывать мероприятия по приведению автодороги до Серебрянки в нормативное состояние. Возглавит рабочую группу вице-губернатор Сергей Швиндт.