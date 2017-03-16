17 марта состоится встреча Владимира Путина с президентом Молдовы Игорем Додоном
16.03.2017, 16:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 марта состоится встреча Владимира Путина с Президентом Молдовы Игорем Додоном. Он будет находиться в Москве для участия в бизнес-форуме "Россия – Молдавия: новые точки роста".
Главы государств обсудят реализацию договорённостей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне 17 января 2017 года. Основное внимание будет уделено тематике торгово-экономического сотрудничества.
Главы государств обсудят реализацию договорённостей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне 17 января 2017 года. Основное внимание будет уделено тематике торгово-экономического сотрудничества.