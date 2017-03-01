1 марта отмечается Всемирный день Гражданской обороны
01.03.2017, 12:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. История гражданской обороны насчитывает не один десяток лет – 1 марта 2017 года Международная организация Гражданской обороны (МОГО) отмечает 86 лет со дня ее создания.
В 1931 году как Ассоциация Женевских зон, призванная обеспечивать защиту гражданского населения в периоды военных конфликтов, была создана Международная организация гражданской обороны (МОГО). В 1966 году МОГО получила статус международной межправительственной организации. В настоящее время это единственная межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты на международном уровне.
Основными целями МОГО являются объединение и представление на международном уровне национальных служб гражданской защиты государств-членов, содействие созданию и усилению структур гражданской защиты, предоставление технической и консультативной помощи, разработка учебных программ для служб гражданской защиты. Организация обеспечивает обмен передовым опытом между государствами-членами, осуществляет обобщение опыта управления действиями в чрезвычайных ситуациях для повышения эффективности международного взаимодействия в случае бедствий, участвует в распространении международного гуманитарного права в части, касающейся защиты гражданского населения и оказания ему помощи.
В настоящий момент государствами-членами МОГО являются 56 стран, 18 государств имеют статус наблюдателей, кроме того 30 организаций являются ассоциированными членами МОГО.
Важным результатом работы МОГО и признанием ее весомой роли в международном гуманитарном сообществе стало принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2015 года, согласно которой МОГО получила статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.
Российская Федерация стала членом МОГО 6 мая 1993 года.
МЧС России как главное координирующее ведомство, обеспечивающее участие Российской Федерации в МОГО имеет разносторонний опыт успешного взаимодействия, как на двусторонней основе, так и в рамках реализации многосторонних инициатив.
В ходе 21-й сессии Генеральной Ассамблеи МОГО (апрель 2014 года) по итогам открытого голосования было принято решение о назначении российского представителя Владимира Кувшинова Генеральным Секретарем организации.
Это стало признанием важной роли нашей страны в международной системе гражданской обороны, подтверждением ценности российского опыта и технологий в этой области.
В настоящее время Российская Федерация является стратегическим партнером и крупнейшим донором МОГО, что позволяет МЧС России под эгидой МОГО реализовывать важнейшие проекты содействия международному развитию (СМР). Они включают в себя поставку тренажерных комплексов, снаряжения, технических средств обучения и образцов специальной техники для оснащения национальных спасательных служб, оказание методического и технического содействия в развитии национальных центров управления в кризисных ситуациях, подготовку национальных кадров в области чрезвычайной готовности и реагирования, гуманитарное разминирование и развертывание региональных гуманитарных центров.
Основной целью сотрудничества с МОГО является комплексное укрепление национальных, региональных и международных потенциалов гражданской обороны и защиты населения в целях совершенствования готовности к чрезвычайным ситуациям различного характера, а также гуманитарное содействие и поддержка нуждающихся стран в развитии национальных структур гражданской защиты. Результатом такого взаимодействия являются внедрение новых методов и технологий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, совершенствование методик и стандартов подготовки профильных специалистов чрезвычайных служб, осуществляется обмен передовым опытом и укрепление международной кооперации в области предупреждения и ликвидации бедствий и катастроф.
В г. Москве мероприятия гражданской обороны осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 18 марта 2008 года №182 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городе Москва».
В 1931 году как Ассоциация Женевских зон, призванная обеспечивать защиту гражданского населения в периоды военных конфликтов, была создана Международная организация гражданской обороны (МОГО). В 1966 году МОГО получила статус международной межправительственной организации. В настоящее время это единственная межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты на международном уровне.
Основными целями МОГО являются объединение и представление на международном уровне национальных служб гражданской защиты государств-членов, содействие созданию и усилению структур гражданской защиты, предоставление технической и консультативной помощи, разработка учебных программ для служб гражданской защиты. Организация обеспечивает обмен передовым опытом между государствами-членами, осуществляет обобщение опыта управления действиями в чрезвычайных ситуациях для повышения эффективности международного взаимодействия в случае бедствий, участвует в распространении международного гуманитарного права в части, касающейся защиты гражданского населения и оказания ему помощи.
В настоящий момент государствами-членами МОГО являются 56 стран, 18 государств имеют статус наблюдателей, кроме того 30 организаций являются ассоциированными членами МОГО.
Важным результатом работы МОГО и признанием ее весомой роли в международном гуманитарном сообществе стало принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2015 года, согласно которой МОГО получила статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.
Российская Федерация стала членом МОГО 6 мая 1993 года.
МЧС России как главное координирующее ведомство, обеспечивающее участие Российской Федерации в МОГО имеет разносторонний опыт успешного взаимодействия, как на двусторонней основе, так и в рамках реализации многосторонних инициатив.
В ходе 21-й сессии Генеральной Ассамблеи МОГО (апрель 2014 года) по итогам открытого голосования было принято решение о назначении российского представителя Владимира Кувшинова Генеральным Секретарем организации.
Это стало признанием важной роли нашей страны в международной системе гражданской обороны, подтверждением ценности российского опыта и технологий в этой области.
В настоящее время Российская Федерация является стратегическим партнером и крупнейшим донором МОГО, что позволяет МЧС России под эгидой МОГО реализовывать важнейшие проекты содействия международному развитию (СМР). Они включают в себя поставку тренажерных комплексов, снаряжения, технических средств обучения и образцов специальной техники для оснащения национальных спасательных служб, оказание методического и технического содействия в развитии национальных центров управления в кризисных ситуациях, подготовку национальных кадров в области чрезвычайной готовности и реагирования, гуманитарное разминирование и развертывание региональных гуманитарных центров.
Основной целью сотрудничества с МОГО является комплексное укрепление национальных, региональных и международных потенциалов гражданской обороны и защиты населения в целях совершенствования готовности к чрезвычайным ситуациям различного характера, а также гуманитарное содействие и поддержка нуждающихся стран в развитии национальных структур гражданской защиты. Результатом такого взаимодействия являются внедрение новых методов и технологий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, совершенствование методик и стандартов подготовки профильных специалистов чрезвычайных служб, осуществляется обмен передовым опытом и укрепление международной кооперации в области предупреждения и ликвидации бедствий и катастроф.
В г. Москве мероприятия гражданской обороны осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 18 марта 2008 года №182 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городе Москва».