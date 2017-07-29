ОРЕАНДА-НОВОСТИ 2018 год в Ленинградской области пройдёт под девизом Года туризма.



«Год истории в Ленинградской области уже позволил вернуть к жизни многие памятники нашей земли. Эту работу, конечно, будем продолжать. Следующая наша задача — чтобы эти возрождённые объекты увидели не только мы с вами. Ленинградская область — неповторимая, удивительная, заповедная земля. Нам есть, что показать людям, чем удивить и поразить. Именно поэтому я торжественно объявляю очередной Год Ленинградской области Годом туризма. Благодаря этому Году и нашей совместной работе мы модернизируем гостиничную и транспортную инфраструктуру, вдохнем новую жизнь в культуру, благоустроим малые города ленинградской земли», — сказал губернатор Александр Дрозденко, выступая на праздновании Дня Ленинградской области.



Традиция каждый год посвящать важному для области вопросу социального развития была начата в 2012 году, когда 2013 год был объявлен Годом духовной культуры. В регионе уже прошли Год детства, Год старшего поколения, Год семьи. Текущий 2017 год проходит под эгидой Года истории. Особое внимание в этом году уделяется историческим корням и культурному наследию, воспитанию патриотизма, развитию школ и культурных учреждений.