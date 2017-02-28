Правительство РФ поощрит регионы с лучшими экономическими показателями
28.02.2017, 15:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Правительство РФ направит в этом году порядка 20 млрд руб. в качестве поощрения тем регионам, которые достигли наилучших показателей по динамике экономического роста и по привлечению частных инвестиций, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Конечно, мы продолжим поощрять тех, кто добивается наилучших результатов. Начиная с прошлого года, мы выделяем гранты тем регионам, которые достигли наилучших показателей по динамике экономического роста и по привлечению частных инвестиций. Ещё раз хотел бы подчеркнуть, что привлечение частных инвестиций остаётся ключевым показателем для нашей работы. В целом на эти цели мы планируем в текущем году направить 20 млрд руб.», - сказал Медведев на встрече с главами субъектов РФ на инвестфоруме в Сочи
Распределение средств «будет осуществляться по известным правилам», добавил он.
«Во-первых, с учётом фактических расходов органов государственной власти субъектов, органов местного самоуправления, которые они несут в связи с выполнением собственных расходных полномочий, то есть по принципу менее обеспеченные регионы должны получать больший объем финансовой поддержки, ну а более обеспеченные регионы, соответственно, меньший. Во-вторых, под обязательства это будет происходить руководителей регионов о выполнении целого ряда целевых показателей по развитию экономического потенциала территорий и, в том числе, касается увеличения доходов, роста инвестиций в основной капитал и количества рабочих мест», - отметил Медведев.
«Конечно, мы продолжим поощрять тех, кто добивается наилучших результатов. Начиная с прошлого года, мы выделяем гранты тем регионам, которые достигли наилучших показателей по динамике экономического роста и по привлечению частных инвестиций. Ещё раз хотел бы подчеркнуть, что привлечение частных инвестиций остаётся ключевым показателем для нашей работы. В целом на эти цели мы планируем в текущем году направить 20 млрд руб.», - сказал Медведев на встрече с главами субъектов РФ на инвестфоруме в Сочи
Распределение средств «будет осуществляться по известным правилам», добавил он.
«Во-первых, с учётом фактических расходов органов государственной власти субъектов, органов местного самоуправления, которые они несут в связи с выполнением собственных расходных полномочий, то есть по принципу менее обеспеченные регионы должны получать больший объем финансовой поддержки, ну а более обеспеченные регионы, соответственно, меньший. Во-вторых, под обязательства это будет происходить руководителей регионов о выполнении целого ряда целевых показателей по развитию экономического потенциала территорий и, в том числе, касается увеличения доходов, роста инвестиций в основной капитал и количества рабочих мест», - отметил Медведев.