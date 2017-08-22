ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 августа в Сочи состоится встреча главы Российского государства с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном, который посетит Россию с кратким рабочим визитом.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-армянских отношений и перспективы развития сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ, в том числе рассмотрят ход реализации договорённостей, достигнутых во время официального визита Президента Армении в Россию в марте этого года.

Предполагается также обмен мнениями по наиболее насущным международным и региональным темам, в том числе по проблематике нагорнокарабахского урегулирования.