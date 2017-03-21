В ГосДуме рассмотрят приоритетные проекты международной кооперации и экспорта
21.03.2017, 12:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 23 марта состоится заседание Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышлености, инновационному развитию и предпринимательству проводит заседание на тему «О приоритетных проектах в рамках направления «международная кооперация и экспорт».
В мероприятии примут участие представители Минпромторга, Минэкономразвития, ТПП, РСПП, общественных объединений и вузов.
В ходе заседания будет представлена презентация по приоритетным проектам в рамках направления «Международная кооперация и экспорт», в которой будут обозначены системные меры развития по электронной торговле, международной кооперации и экспорту в промышленности, экспорту продукции агропромышленного комплекса.
В мероприятии примут участие представители Минпромторга, Минэкономразвития, ТПП, РСПП, общественных объединений и вузов.
В ходе заседания будет представлена презентация по приоритетным проектам в рамках направления «Международная кооперация и экспорт», в которой будут обозначены системные меры развития по электронной торговле, международной кооперации и экспорту в промышленности, экспорту продукции агропромышленного комплекса.