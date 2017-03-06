26 эстакад, мостов и тоннелей построят в Москве в этом году
06.03.2017, 21:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Порядка 100 километров дорог планируют проложить в столице к концу года, сообщил глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв. "В течение этого года также появятся 20 новых пешеходных переходов и 26 транспортных сооружений - мостов, эстакад, тоннелей и путепроводов", - заявил он.
На южном участке Северо-Западной хорды в 2017-м построят два тоннеля и семь эстакад. Ещё два тоннеля и два моста возведут на участке Калужского шоссе с 20-го по 49-й километр - на этом завершится его реконструкция.
26 эстакад, мостов и тоннелей построят в Москве в этом году. Официальный сайт Мэра Москвы
Кроме того, работы затронут четыре путепровода через железнодорожные пути в районах Переделкино, Крёкшино, Щербинка и Кокошкино. Завершится реконструкция развязки на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы.
"Также в планах проведение работ на участке бывшего Четвёртого транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе. Здесь необходимо возвести четыре эстакады", - рассказал Андрей Бочкарёв.
Прошлый год стал для столицы рекордным в области строительства транспортной инфраструктуры. Всего было введено в эксплуатацию 117 километров дорог и 45 искусственных сооружений, а также открыты новые станции метро и запущено пассажирское движение на Московском центральном кольце.
На южном участке Северо-Западной хорды в 2017-м построят два тоннеля и семь эстакад. Ещё два тоннеля и два моста возведут на участке Калужского шоссе с 20-го по 49-й километр - на этом завершится его реконструкция.
26 эстакад, мостов и тоннелей построят в Москве в этом году. Официальный сайт Мэра Москвы
Кроме того, работы затронут четыре путепровода через железнодорожные пути в районах Переделкино, Крёкшино, Щербинка и Кокошкино. Завершится реконструкция развязки на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы.
"Также в планах проведение работ на участке бывшего Четвёртого транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе. Здесь необходимо возвести четыре эстакады", - рассказал Андрей Бочкарёв.
Прошлый год стал для столицы рекордным в области строительства транспортной инфраструктуры. Всего было введено в эксплуатацию 117 километров дорог и 45 искусственных сооружений, а также открыты новые станции метро и запущено пассажирское движение на Московском центральном кольце.