ОРЕАНДА-НОВОСТИ День полярного медведя отмечается ежегодно 27 февраля. Основной целью проведения праздника является распространение информации о полярных медведях и привлечение внимания общества к необходимости их охраны.



Белый медведь — единственный вид наземных млекопитающих, большая часть жизни которого связана с дрейфующими льдами Северного Ледовитого океана.



Общая численность составляет, по экспертным оценкам, около 20-25 тысяч особей. Охотиться на свою основную добычу — тюленей — белые медведи могут только со льда. Таким образом, помимо угроз, связанных с воздействием человека, на численность популяции негативно влияют процессы, связанные с изменением климата в Арктике.



«Если не предпринимать специальных мер по защите этого сильного, но уязвимого животного, то в течение ближайших 45-50 лет (три поколения) его численность может сократиться. По оптимистическим прогнозам – не менее, чем на 30%, а по пессимистическим – на две трети», – отметил Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.



Белый медведь относится к категории «уязвимые виды» по классификации Красной книги Международного союза охраны природы и имеет особый статус в ряде национальных природоохранных законодательств. Ареал вида включает территории 5 стран мира: Дания, Канада, Норвегия, Россия, США.



Страны-участницы соглашения 1973 года о сохранении белых медведей и среды их обитания, к которым относятся Россия, США, Канада, Гренландия и Норвегия, приняли в сентябре 2015 г. десятилетний циркумполярный план действий по сохранению вида. Данный документ, решение о подготовке которого было принято на заседании в Москве в 2013 г., включает лучшие национальные практики и призван обеспечить более эффективное использование ресурсов для сохранения белого медведя.



Браконьерство – самая серьёзная в настоящее время угроза для существования белого медведя в России. Ежегодная браконьерская добыча белого медведя в России оценивается экспертами в 100-200 голов.



Напомним, в целях сохранения мест обитания белого медведя и в 2013 г. создан национальный парк «Берингия» (Чукотский АО), в 2016 г. значительно расширена территория национального парка «Русская Арктика» (Архангельская область). Расширение нацпарка «Русская Арктика» произошло за счёт включения в его состав территории федерального заказника «Земля Франца-Иосфифа».



Кроме того, для усиления охраны мест, где расположены родильные берлоги белых медведей до 2020 г. в российской арктической зоне запланировано создать заповедник «Медвежьи острова» в Республике Саха (Якутия).