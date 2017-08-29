ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с трагедией на руднике «Мир», вторник 29 августа объявлен в Республике (Саха) Якутия днём траура. Город Мирный и вся республика прощаются с шахтёрами, которых не удалось спасти: Алексеем Власенко, Дмитрием Жуковым, Виталием Куликовым, Дмитрием Марьиным, Глебом Миронцевым, Валентином Мисником, Михаилом Неустроевым и Игорем Степановым.

По всей Якутии во вторник отменены развлекательные мероприятия, на официальных зданиях приспущены флаги.

В Мирном у здания администрации рудника «Мир» организован траурный молебен и церемония прощания с шахтёрами.

Президент АЛРОСА Сергей Иванов: «От имени всего коллектива АЛРОСА и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам восьмерых шахтёров, которых нам не удалось спасти. Без всякого преувеличения можно сказать, что события 4 августа 2017 года разделили историю нашей компании на «до» и «после». Потому что так, как было раньше, уже не будет никогда. Мы должны кардинально переосмыслить все, что касается вопросов безопасности и все, что привело к трагедии на руднике «Мир». Чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось. Нам предстоит очень большая работа без права на ошибку. Эта трагедия должна не только послужить горьким уроком на будущее – она должна объединить и сплотить нас, сделать сильнее».

Авария на руднике «Мир» произошла 4 августа, когда в шахту обрушилась вода, скопившаяся в чаше карьера. В результате спасательной операции 142 из 151 находившихся в смене шахтёров были подняты на поверхность в течение нескольких первых часов. Ещё один рабочий был спасён на следующий день. Восьмерых горняков, несмотря на все усилия спасателей, обнаружить не удалось. 26 августа было объявлено о вынужденном прекращении поисково-спасательной операции в связи высокой угрозой для жизни спасателей.