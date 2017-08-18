ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За вчерашние сутки на горизонте -210 метров силами рабочих АЛРОСА и спасателей от завалов удалось расчистить ещё 90 метров горных выработок.

По состоянию на 11.30 местного времени (5.30 по Москве) 18 августа уровень воды в руднике находился на отметке -292.35м относительно уровня моря. Серьёзную опасность для находящихся под землёй шахтёров и спасателей по-прежнему представляет риск одномоментного спуска в шахту воды, накапливающейся в чаше карьера. Сейчас специалисты работают над решением этой проблемы.

Сегодня завалы в руднике будут расчищать три смены. Всего в ликвидации аварии участвует 320 человек, из которых 150 -сотрудники компании АЛРОСА и 170 – специалисты МЧС России.