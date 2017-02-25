ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по краю совместно с сотрудниками МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск выясняют обстоятельства отравления 5 жителей посёлка Подгорный. В дежурную часть отдела полиции сегодня поступило сообщение о госпитализации 4 местных жителей с признаками острого отравления суррогатом алкоголя, а также смерти женщины 1979 г.р.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося и возможные источники отравления. С места происшествия изъяты образцы алкогольной продукции, которые направлены в ЭКЦ ГУ МВД России по краю для проведения экспертизы.

В ходе работы по установлению обстоятельств случившегося сотрудники полиции также установили факт продажи спиртосодержащей жидкости. Изъято около 30 литров, которые также направлены на экспертизу.