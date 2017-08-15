5 медалей на спартакиаде учащихся выиграли спортсмены из Подмосковья
15.08.2017, 12:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В финалах по хоккею на траве среди юношей и по гребному спорту VIII летней спартакиады учащихся спортсмены из Московской области завоевали пять наград — две золотые, две серебряные и бронзовую,сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
«В Волгодонске проходили соревнования по хоккею на траве среди юношей. Сборная Московской области, обыграв сборные Крыма, Свердловской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Татарстана, стала победителем. В Казани завершились финалы по гребному спорту. У подмосковной команды – золотой, два серебряных и бронзовый комплекты медалей», — уточняется в пресс-релизе.
Ранее женская команда Подмосковья по хоккею на траве заняла первое место в финале спартакиады, отмечается в материале.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, которого цитирует пресс-служба, отметил, что в регионе делается многое для развития хоккея на траве — открываются арены с искусственным полем, дети занимаются в спортивных классах при общеобразовательных школах, работают учебные центры.
Отдельно он отметил подмосковных спортсменок, которые в гребном спорте завоевали награды всех достоинств.
VIII летняя спартакиада учащихся проходит с 6 июня по 15 августа. Основными задачами проведения соревнований являются подготовка олимпийского резерва, пропаганда здорового образа жизни и развитие материальной базы и возможностей для занятий спортом.
«В Волгодонске проходили соревнования по хоккею на траве среди юношей. Сборная Московской области, обыграв сборные Крыма, Свердловской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Татарстана, стала победителем. В Казани завершились финалы по гребному спорту. У подмосковной команды – золотой, два серебряных и бронзовый комплекты медалей», — уточняется в пресс-релизе.
Ранее женская команда Подмосковья по хоккею на траве заняла первое место в финале спартакиады, отмечается в материале.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, которого цитирует пресс-служба, отметил, что в регионе делается многое для развития хоккея на траве — открываются арены с искусственным полем, дети занимаются в спортивных классах при общеобразовательных школах, работают учебные центры.
Отдельно он отметил подмосковных спортсменок, которые в гребном спорте завоевали награды всех достоинств.
VIII летняя спартакиада учащихся проходит с 6 июня по 15 августа. Основными задачами проведения соревнований являются подготовка олимпийского резерва, пропаганда здорового образа жизни и развитие материальной базы и возможностей для занятий спортом.
Источник: http://mosreg.ru