650 сотрудников столичного метро обучат английскому языку
13.03.2017, 08:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кассиры метро, а также инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) пройдут курсы английского языка. Это поможет им общаться с иностранными туристами, которые приедут в столицу на футбольные матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года. Ожидается, что обучение пройдут 650 сотрудников — 350 кассиров и 300 инспекторов ЦОМП. На сегодняшний день уже более 100 кассиров окончили курсы. Также к Кубку конфедераций на станциях метро установят 10 новых стоек «Живое общение», где пассажиры смогут получить ответы на вопросы о транспорте, маршрутах и достопримечательностях в городе.
Обучение иностранному языку проходит в рамках подготовки к футбольным соревнованиям — Кубку конфедераций и чемпионату мира. Мы хотим, чтобы гости, которые к нам приедут, могли свободно ориентироваться в городском транспорте. При необходимости сотрудники метро окажут им помощь и содействие», — отметил заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, к лету на всех станциях Кольцевой линии метро заработают специальные кассы для туристов. Одну из действующих касс в вестибюле пометят ярким стикером; в ней будет работать сотрудник со знанием английского языка. Здесь смогут покупать билеты не только иностранные туристы, обслуживать будут всех пассажиров.
«Также на станциях метро и Московского центрального кольца начнут работать волонтёры, которые подскажут иностранцам удобные маршруты передвижения, расскажут о городских достопримечательностях», — добавил заммэра.
Обучение иностранному языку проходит в рамках подготовки к футбольным соревнованиям — Кубку конфедераций и чемпионату мира. Мы хотим, чтобы гости, которые к нам приедут, могли свободно ориентироваться в городском транспорте. При необходимости сотрудники метро окажут им помощь и содействие», — отметил заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, к лету на всех станциях Кольцевой линии метро заработают специальные кассы для туристов. Одну из действующих касс в вестибюле пометят ярким стикером; в ней будет работать сотрудник со знанием английского языка. Здесь смогут покупать билеты не только иностранные туристы, обслуживать будут всех пассажиров.
«Также на станциях метро и Московского центрального кольца начнут работать волонтёры, которые подскажут иностранцам удобные маршруты передвижения, расскажут о городских достопримечательностях», — добавил заммэра.