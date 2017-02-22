71 пятиэтажку осталось снести в Москве
22.02.2017, 12:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Строители разобрали ещё два ветхих пятиэтажных дома в Москве, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, на северо-западе Москвы снесли пятиэтажку на бульваре Яна Райниса, д. 2, корп. 2. На северо-востоке разобрали дом в проезде Дежнёва, д. 22, корп. 2. Работы были профинансированы из городского бюджета.
"В Северо-Западном округе осталось разобрать четыре пятиэтажки - одну за счёт средств бюджета города и три за счёт инвесторов. Программа сноса в этом округе завершится уже в этом году", - сказал А. Бочкарёв.
Он отметил, что всего в столице осталось разобрать 71 пятиэтажку, причём 42 дома снесут за счёт города. В Департаменте строительства напомнили, что в программу реконструкции жилья первого периода индустриального домостроения было включено 1722 дома. На сегодня она выполнена на 95,7%.
"Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в пяти московских округах программа сноса пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального домостроения полностью завершена. В планах на этот год - закончить снос домов в Восточном, Юго-Западном и Северо-Западномокругах", - пояснил А. Бочкарёв. Он подчеркнул, что мэр Москвы поставил задачу завершить программу в 2017-2018 годах.
"В Северо-Западном округе осталось разобрать четыре пятиэтажки - одну за счёт средств бюджета города и три за счёт инвесторов. Программа сноса в этом округе завершится уже в этом году", - сказал А. Бочкарёв.
Он отметил, что всего в столице осталось разобрать 71 пятиэтажку, причём 42 дома снесут за счёт города. В Департаменте строительства напомнили, что в программу реконструкции жилья первого периода индустриального домостроения было включено 1722 дома. На сегодня она выполнена на 95,7%.
"Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в пяти московских округах программа сноса пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального домостроения полностью завершена. В планах на этот год - закончить снос домов в Восточном, Юго-Западном и Северо-Западномокругах", - пояснил А. Бочкарёв. Он подчеркнул, что мэр Москвы поставил задачу завершить программу в 2017-2018 годах.