ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 августа, в день частного (частичного) лунного затмения, посетители Московского планетария смогут понаблюдать за этим необычным явлением через телескопы, установленные в «Парке неба». Астрономы помогут им разобраться в происходящем и расскажут о фазах затмения.

«Несмотря на то что Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, небесный спектакль можно будет увидеть и даже заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях», — рассказали в пресс-службе планетария.

В Москве частное лунное затмение будет видно с 20:24 до 22:19. В течение двух часов Луна пройдёт через северную часть земной тени, погрузившись в неё на четверть диска. Максимальная фаза затмения произойдёт в 21:20.

В планетарии наблюдение начнётся с 20:00 и продлится до 23:00. У каждого телескопа будет стоять астроном, который поможет увидеть затмение своими глазами. Кроме того, гостям покажут Сатурн и Юпитер, которые также хорошо видны через телескоп.

В билет на затмение также входит прогулка по «Парку неба», где собраны инструменты изучения космоса разного времени — от древних до современных. Например, на астроплощадке воссоздано каменное кольцо Стоунхенджа и индийская крылатая лестница в небо Самрат-Янтра.

Затмения возможны только в моменты полнолуния, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну прямую.