7 производственных зон в Москве будут реконструированы в течение года
16.03.2017, 11:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИВ 2017 году в Москве ожидают развития части территорий семи производственных зон: «Осташковское шоссе» (Тайнинская ул.), «Алексеевские улицы» (Новоалексеевская ул.), «Бескудниково» (ул. Илимская), «Октябрьское поле» (ул. Берзарина); «Медведково» (Полярная ул.), «Кирпичные улицы» (Вольная ул.) и «Западный порт» (территория между Кутузовским пр-дом, ул. 1812 года и Кульнева и Кутузовским пр-том).
Как пояснил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, по указанным участкам уже есть инвесторы и в текущем году в планах - согласование и утверждение проектов планировок.
По словам руководителя Департамента, за период 2011-2016 гг. по производственно-коммунальным территориям утверждён 61 проект планировки общей площадью около 3474 га. Из утверждённых в стадии «активной реализация» находится более 15: три - в ЮАО и ЗАО, пять – в ЮВАО, по две - САО, ВАО и ЦАО, по одной в СВАО, СЗАО и ЮЗАО.
Как ранее заявлял заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, часть промзон будет полностью реорганизована, на других сохранится производство.
Как пояснил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, по указанным участкам уже есть инвесторы и в текущем году в планах - согласование и утверждение проектов планировок.
По словам руководителя Департамента, за период 2011-2016 гг. по производственно-коммунальным территориям утверждён 61 проект планировки общей площадью около 3474 га. Из утверждённых в стадии «активной реализация» находится более 15: три - в ЮАО и ЗАО, пять – в ЮВАО, по две - САО, ВАО и ЦАО, по одной в СВАО, СЗАО и ЮЗАО.
Как ранее заявлял заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, часть промзон будет полностью реорганизована, на других сохранится производство.