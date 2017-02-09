ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 87 приморских семей, пострадавших от прошлогоднего тайфуна «Лайонрок», получили дополнительную материальную поддержку из средств, поступивших на благотворительный счёт. Это многодетные семьи из районов с ЧС, полностью или частично утратившие имущество во время стихийного бедствия.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморья, 54 семьи уже полностью получили и израсходовали по назначению всю выплату – 30 тысяч рублей. Остальные пока использовали финансовую поддержку частично.

Выплата компенсирует расходы семьи на приобретение товаров первой необходимости. К таким относятся шкафы для одежды или посуды, мебель для спален и кухонь, холодильник, газовая или электрическая плита, стиральная машина, микроволновая печь, электрический чайник, радиатор отопления, электроводонагреватель, пылесос, телевизор, насос для подачи воды в случае отсутствия централизованного водоснабжения

«Размер выплаты единый для всех. Те, кто уже предоставил документы, подтверждающие оплату товаров на 30 тысяч рублей, получили компенсацию полностью. 18 семей пока приобрели товаров на меньшую сумму, но по мере покупки необходимого им вернут оставшиеся деньги», – поясняют специалисты.

Напомним, что средства в размере 10,9 миллиона рублей поступили на благотворительный счёт, который был открыт в первые дни стихийного бедствия в Приморье.