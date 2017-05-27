ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Алтайском крае завершается обработка территорий от клещей. К 25 мая работы провели на 2028 гектарах из 2200 запланированных. Это санатории, базы отдыха, туристические базы, парки, медицинские организации и кладбища.



Сезон активности клещей начался в Алтайском крае 26 марта. За это время в поликлиники с жалобами на присасывание насекомых обратились 5363 человека, 1681 из них - дети. Им ввели иммуноглобулин, установили медицинское наблюдение. По информации Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, зарегистрировали 129 случаев с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом, шесть - с подозрением на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, 10 случаев - с подозрением на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом. Все пострадавшие не прививались против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские учреждения для решения вопроса о введении иммуноглобулина. Специалисты вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае при обследовании снятых с людей насекомых в 5,9% случаев выявили наличие вируса клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания заражённых клещей ввели иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.



Жителям региона рекомендуют во время прогулок в лесных зонах отдыха и выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита. Собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду.