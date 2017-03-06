ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 9 марта Президент РФ Владимир Путин примет Премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом.

В ходе предстоящих переговоров запланирован обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего в контексте совместных усилий по противодействию международному терроризму. Ожидается также обсуждение ключевых аспектов палестино-израильского урегулирования.

Президент России и Премьер-министр Израиля традиционно уделят внимание актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая дальнейшее наращивание российско-израильского сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.