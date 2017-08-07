ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В шахте ещё остаются 8 человек, спасателями ВГСЧ продолжают поиски на горизонтах 210 и 310, тамже работает погрузо-доставочная техника, которая помогает людям расчищать горные выработки от ила, принесённого водой, строительных остатков и крупногабаритных частей руды. На некоторые горизонты прохода нет. За прошедшие сутки спасателями было расчищено более 200 метров выработок, всего за время спецоперации в поисках людей было пройдено более семи тысяч метров.

В понедельник, 7 августа в 06:00 утра по местному времени, группа промышленных горнопроходчиков – скалолазов Алроса продолжила работы, начатые в воскресенье, 6 августа. На текущий момент (12:00 местного времени) они успели пройти несколько сотен метров карьерных отвалов и значительно продвинулись в сторону, доступных скважин и штолен. По прогнозам в течение всего сегодняшнего дня альпинисты смогут совершить попытку подать сигнал в места предполагаемого нахождения заблокированных людей, через водоотводную трубу.

Электричество подаётся на горизонты 210 и 310. Газовая обстановка на руднике в норме, превышения по нормативам нет. Установки проветривания работают в штатном режиме, угрозы загазованности нет, кислород подаётся в шахту в штатном режиме.

Также в понедельник утренним рейсом в Мирный прилетели родственники шахтёров, которые остаются блокированными под землёй. Людей разместили в городской гостинице. Все расходы по перелёту и проживанию компания взяла на себя. На данный людям оказывается профессиональная психологическая помощь специалистами МЧС, к работе также подключена социальная служба АК «АЛРОСА». Днём руководство компании и спасательной операцией встретится с родными шахтёров.