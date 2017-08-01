Аэропорт "Бегишево" по объёму перевозок вошёл в топ 40 аэропортов
01.08.2017, 17:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Пассажиропоток аэропорта «Бегишево» в первом полугодии вырос на 64% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 265 383 человека.
В рейтинге аэропортов воздушным воротам Закамья удалось подняться на шесть позиций верх и занять 38 место среди 259 аэропортов России, обойдя аэропорты Петропавловска-Камчатского, Воронежа, Владикавказа, Сыктывкара, Норильска и т.д.
Росту пассажиропотока в текущем году способствовало как возобновление чартерных рейсов в Турцию (Nordwind, Azur Air), так и открытие дополнительных рейсов в Москву – перелётами в столицу воспользовались 231 409 пассажиров, что на 67% больше, чем в первом полугодии 2016 года. Также увеличился пассажиропоток на курорты России: Симферополь (+108%), Сочи (+30%), и Анапу (+7%). В текущем году на этих направлениях появились новые перевозчики - Nordwind, Red Wings, Саратовские авиалинии.
Удалось нарастить и количество региональных рейсов – на регулярной основе выполняются перелёты в Пермь, Самару и Нижний Новгород.
Начало второго полугодия оказалось ещё более успешным – в июле международный аэропорт «Бегишево» обслужил 60 546 пассажиров. Это почти на 90% больше, чем в июле прошлого года. Грузооборот за указанный период увеличился более чем в два раза.
В рейтинге аэропортов воздушным воротам Закамья удалось подняться на шесть позиций верх и занять 38 место среди 259 аэропортов России, обойдя аэропорты Петропавловска-Камчатского, Воронежа, Владикавказа, Сыктывкара, Норильска и т.д.
Росту пассажиропотока в текущем году способствовало как возобновление чартерных рейсов в Турцию (Nordwind, Azur Air), так и открытие дополнительных рейсов в Москву – перелётами в столицу воспользовались 231 409 пассажиров, что на 67% больше, чем в первом полугодии 2016 года. Также увеличился пассажиропоток на курорты России: Симферополь (+108%), Сочи (+30%), и Анапу (+7%). В текущем году на этих направлениях появились новые перевозчики - Nordwind, Red Wings, Саратовские авиалинии.
Удалось нарастить и количество региональных рейсов – на регулярной основе выполняются перелёты в Пермь, Самару и Нижний Новгород.
Начало второго полугодия оказалось ещё более успешным – в июле международный аэропорт «Бегишево» обслужил 60 546 пассажиров. Это почти на 90% больше, чем в июле прошлого года. Грузооборот за указанный период увеличился более чем в два раза.
Источник: http://mindortrans.tatarstan.ru