ОРЕАНДА-НОВОСТИ По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края, валовой сбор зерна составил 1 млн. 630 тысяч тонн. Зерновые и зернобобовые культуры в Алтайском крае обмолотили с 26% площадей.



Аграрии региона завершают уборку озимых. В крае продолжают обмолот фуражных яровых культур, начинают обмолот пшеницы. Чечевицу убрали на 65% площадей. Идёт копка сахарной свеклы. Эту культуру убрали с двух тысяч гектаров (9% от занятых площадей).



Урожайность свеклы возросла по сравнению с периодом начала уборки. С одного гектара аграрии получают по 375 центнеров корнеплодов. Сбор превысил 75 тысяч тонн, отмечают в ведомстве.