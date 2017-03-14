Аграрии Алтайского края увеличили площади сева рапса в 3,5 раза
14.03.2017, 13:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В последние годы под эту культуру в Алтайском крае отводится около 50 тыс. гектаров. В этом году по предварительным данным площадь сева культуры сохранится.
Валовой сбор рапса в 2016 году стал самым большим за период с 2000 годов. В прошлом году его получено 49 тыс. тонн (в 2000 году объем производства в крае был 2 тыс. тонн).
Подчеркнем, что для группы восточный районов Алтайского края рапс, а также другие масличные культуры (лен, сурепица, рыжик и т. д.) актуальные с точки зрения диверсификации производства.
В Алтайском крае имеется мощная перерабатывающая база масличных культур, годовая мощность которой оценивается в более, чем 500 тыс. тонн. На предприятиях переработки кроме традиционного подсолнечника востребованы и другие масличные культуры, в том числе рапс.
Валовой сбор рапса в 2016 году стал самым большим за период с 2000 годов. В прошлом году его получено 49 тыс. тонн (в 2000 году объем производства в крае был 2 тыс. тонн).
Подчеркнем, что для группы восточный районов Алтайского края рапс, а также другие масличные культуры (лен, сурепица, рыжик и т. д.) актуальные с точки зрения диверсификации производства.
В Алтайском крае имеется мощная перерабатывающая база масличных культур, годовая мощность которой оценивается в более, чем 500 тыс. тонн. На предприятиях переработки кроме традиционного подсолнечника востребованы и другие масличные культуры, в том числе рапс.