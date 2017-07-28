ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сельхозработы по уборке озимых зерновых культур проходят в Дагестане. На сегодняшний день при урожайности 25,6 центнеров с гектара валовой сбор составил около 180 тонн. Уборка урожая проходит в 41 районе Дагестана.



Урожай убран с площади около 70 тыс. гектаров. Лидерами по количеству полученного валового сбора на сегодняшний день являются хозяйства Хасавюртовского (около 42 тыс. тонн), Карабудахкенсткого (около 25 тыс. тонн) и Кизлярского (более 18 тыс. тонн) районов.



Уборочная площадь озимых культур в текущем году составила 87 тыс. гектаров.