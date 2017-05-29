ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 июня в 14:00 начнётся общегородская природоохранная акция «Батарейки, сдавайтесь!». Как уточнили в пресс-службе Департамента образования, в ней смогут принять участие школьники, студенты, педагоги, родители и все горожане, заботящиеся о чистоте окружающей среды.

Для того чтобы стать участником акции, необходимо привезти батарейки, собранные «зелёной» командой школы, по адресу: проспект Мира, дом 211, строение 1 (парковка у торгового центра). В этот же день батарейки отправят на переработку на челябинский завод «Мегаполисресурс».