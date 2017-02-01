Александр Галушка: федеральная программа "дальневосточный гектар" - это выстрел в десятку
01.02.2017, 13:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная программа «дальневосточный гектар" - это выстрел в десятку. Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
По словам Министра, рост заявок в разы увеличился в день старта третьего этапа программы – 1 февраля: "В конце второго этапа было подано более 30 тысяч заявок. Сейчас их уже почти 44 тысячи. Определились три региона-лидера по заявкам. Это Приморье, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия)".
Он отметил, что больше всего обращений поступило из Москвы и Московской области, Приморского и Хабаровского краев.
Глава Минвостокразвития напомнил, что опрос ВЦИОМ в декабре показал, что хотят это сделать 14 процентов граждан России. 6,5 процента ответили твердое «да», 7,5 процента - «скорее да»: "Даже 6,5 процента - это более 10 миллионов человек, что по отношению к 6,2 миллиона человек на Дальнем Востоке, очевидно, весьма и весьма немало. Так же, как и очевидно, что постепенно этот потенциал будет реализовываться, постепенно этот интерес будет конвертироваться в непосредственное получение дальневосточного гектара".
«Закон даёт максимальную свободу самореализации граждан. Предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков. Выбор деятельности не ограничен. Человек может выращивать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Одним словом, можно делать всё, что не запрещено российским законодательством, - подчеркнул Александр Галушка, – Да и получить участок просто. Нужно зайти на сайт федеральной информационной системы НаДальнийВосток.РФ и выбрать землю в любом дальневосточном регионе. Для этого не нужно никуда ходить или общаться с чиновниками. Все можно сделать, не выходя из собственного дома, или из любой точки мира, где есть интернет. Оформление участка занимает до 40 дней».
Как отметил Министр, большая часть заявок на втором этапе проекта, когда земля выдавалась дальневосточникам, была подана с помощью информационной системы. Увеличение количества заявок потребовало повышения устойчивости федеральной информационной системы. За последние полгода в 4 раза были увеличены мощности серверного оборудования и каналов связи. Сейчас работать на публичной кадастровой карте Росреестра (это карта, которая является составным элементом в ФИС) может одновременно 5 тысяч человек.
Также заявки принимали уполномоченные органы по предоставлению дальневосточного гектара – администрации муниципальных районов и городских поселений. К этой работе в регионах были подключены многофункциональные центры. На третьем этапе будет работать 12 тысяч МФЦ. Агентство по развитию человеческого капитала провело обучение более 20 тысяч сотрудников МФЦ.
Наиболее востребованным видом освоения земельных участков является жилищное строительство. Около 28% граждан планируют построить на полученной земле дом. Второй по популярности вариант – сельскохозяйственное использование. Заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством и другими видами аграрной деятельности желают в общей сложности 17,5% граждан. Замыкает тройку лидирующих видов использования «дальневосточного гектара» рекреационная деятельность и отдых – 7%.
«На самом старте проекта для нас было огромной новостью, что очень много участков берут для пчеловодства, особенно в Амурской и Еврейской автономной областях. Были пилотные муниципальные образования, в которых больше 50 % участков брали именно для пчеловодства. Стали смотреть, в чем причина. Оказалось, весь этот мёд потребляет Китайская народная республика. Хорошие с КНР связи налажены, поэтому в этих двух регионах Дальнего Востока производства меда поставлено на промышленные рельсы. Благодаря закону о «дальневосточном гектаре» пасечники, получившие земельные участки летом, уже первый урожай к осени получили», - поделился замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев.
«Есть кстати предложения по созданию питомника по выращиванию хвойных деревьев, что поможет решить проблему лесовосстановления. Я не считаю, что это что-то такое экзотическое, это просто проявление нашего предпринимательского духа. У нас люди с предпринимательской жилкой. Никто не ограничивает человека в выборе того вида использования, которое он собирается реализовывать (на «дальневосточном гектаре»). Это было нашим принципиальным условием», - добавил замминистра.
Глава Минвостокразвития отметил, что работа «горячей линии» организована в круглосуточном режиме. Контактный центр способен обработать до 20 000 обращений граждан по разным каналам в сутки, при этом до 40 звонков по телефону горячей линии может быть принято одновременно. На вопросы граждан в постоянном режиме будут отвечать 24 выделенных оператора с оперативной возможностью привлекать дополнительно до 100 специалистов колл-центра.
Хорошей поддержкой для граждан, по мнению заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой, являются типовые решения по использованию земли, разработанные Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ). Сегодня таких решений 30, они опубликованы на сайте агентства.
«Готовые решения, предложенные Агентством, – большое подспорье, особенно для жителей центральных регионов, не очень хорошо знакомых с теми условиями, в которых предстоит вести хозяйство на Дальнем Востоке. Это даст им возможность быстрее адаптироваться и организовать своё дело, быстрее освоить землю», – считает Галина Карелова.
По её словам, участие в освоении дальневосточных земель активных, предприимчивых граждан, верящих в свои силы, очень важно.
«Чем больше таких людей приложат свои силы к развитию региона, тем быстрее будет развиваться его экономика, – говорит сенатор, – Она будет прирастать их доверием, знаниями, энергией, инициативой. Поэтому важно, чтобы вся система предложенных стимулов и мер государственной поддержки работала предельно четко. Это важно и для жителей региона, и для тех, кто хотел бы в нем закрепиться и использовать новые возможности».
По словам Министра, рост заявок в разы увеличился в день старта третьего этапа программы – 1 февраля: "В конце второго этапа было подано более 30 тысяч заявок. Сейчас их уже почти 44 тысячи. Определились три региона-лидера по заявкам. Это Приморье, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия)".
Он отметил, что больше всего обращений поступило из Москвы и Московской области, Приморского и Хабаровского краев.
Глава Минвостокразвития напомнил, что опрос ВЦИОМ в декабре показал, что хотят это сделать 14 процентов граждан России. 6,5 процента ответили твердое «да», 7,5 процента - «скорее да»: "Даже 6,5 процента - это более 10 миллионов человек, что по отношению к 6,2 миллиона человек на Дальнем Востоке, очевидно, весьма и весьма немало. Так же, как и очевидно, что постепенно этот потенциал будет реализовываться, постепенно этот интерес будет конвертироваться в непосредственное получение дальневосточного гектара".
«Закон даёт максимальную свободу самореализации граждан. Предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков. Выбор деятельности не ограничен. Человек может выращивать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Одним словом, можно делать всё, что не запрещено российским законодательством, - подчеркнул Александр Галушка, – Да и получить участок просто. Нужно зайти на сайт федеральной информационной системы НаДальнийВосток.РФ и выбрать землю в любом дальневосточном регионе. Для этого не нужно никуда ходить или общаться с чиновниками. Все можно сделать, не выходя из собственного дома, или из любой точки мира, где есть интернет. Оформление участка занимает до 40 дней».
Как отметил Министр, большая часть заявок на втором этапе проекта, когда земля выдавалась дальневосточникам, была подана с помощью информационной системы. Увеличение количества заявок потребовало повышения устойчивости федеральной информационной системы. За последние полгода в 4 раза были увеличены мощности серверного оборудования и каналов связи. Сейчас работать на публичной кадастровой карте Росреестра (это карта, которая является составным элементом в ФИС) может одновременно 5 тысяч человек.
Также заявки принимали уполномоченные органы по предоставлению дальневосточного гектара – администрации муниципальных районов и городских поселений. К этой работе в регионах были подключены многофункциональные центры. На третьем этапе будет работать 12 тысяч МФЦ. Агентство по развитию человеческого капитала провело обучение более 20 тысяч сотрудников МФЦ.
Наиболее востребованным видом освоения земельных участков является жилищное строительство. Около 28% граждан планируют построить на полученной земле дом. Второй по популярности вариант – сельскохозяйственное использование. Заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством и другими видами аграрной деятельности желают в общей сложности 17,5% граждан. Замыкает тройку лидирующих видов использования «дальневосточного гектара» рекреационная деятельность и отдых – 7%.
«На самом старте проекта для нас было огромной новостью, что очень много участков берут для пчеловодства, особенно в Амурской и Еврейской автономной областях. Были пилотные муниципальные образования, в которых больше 50 % участков брали именно для пчеловодства. Стали смотреть, в чем причина. Оказалось, весь этот мёд потребляет Китайская народная республика. Хорошие с КНР связи налажены, поэтому в этих двух регионах Дальнего Востока производства меда поставлено на промышленные рельсы. Благодаря закону о «дальневосточном гектаре» пасечники, получившие земельные участки летом, уже первый урожай к осени получили», - поделился замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев.
«Есть кстати предложения по созданию питомника по выращиванию хвойных деревьев, что поможет решить проблему лесовосстановления. Я не считаю, что это что-то такое экзотическое, это просто проявление нашего предпринимательского духа. У нас люди с предпринимательской жилкой. Никто не ограничивает человека в выборе того вида использования, которое он собирается реализовывать (на «дальневосточном гектаре»). Это было нашим принципиальным условием», - добавил замминистра.
Глава Минвостокразвития отметил, что работа «горячей линии» организована в круглосуточном режиме. Контактный центр способен обработать до 20 000 обращений граждан по разным каналам в сутки, при этом до 40 звонков по телефону горячей линии может быть принято одновременно. На вопросы граждан в постоянном режиме будут отвечать 24 выделенных оператора с оперативной возможностью привлекать дополнительно до 100 специалистов колл-центра.
Хорошей поддержкой для граждан, по мнению заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой, являются типовые решения по использованию земли, разработанные Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ). Сегодня таких решений 30, они опубликованы на сайте агентства.
«Готовые решения, предложенные Агентством, – большое подспорье, особенно для жителей центральных регионов, не очень хорошо знакомых с теми условиями, в которых предстоит вести хозяйство на Дальнем Востоке. Это даст им возможность быстрее адаптироваться и организовать своё дело, быстрее освоить землю», – считает Галина Карелова.
По её словам, участие в освоении дальневосточных земель активных, предприимчивых граждан, верящих в свои силы, очень важно.
«Чем больше таких людей приложат свои силы к развитию региона, тем быстрее будет развиваться его экономика, – говорит сенатор, – Она будет прирастать их доверием, знаниями, энергией, инициативой. Поэтому важно, чтобы вся система предложенных стимулов и мер государственной поддержки работала предельно четко. Это важно и для жителей региона, и для тех, кто хотел бы в нем закрепиться и использовать новые возможности».