ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал выступление команды на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене, а также подвел итоги сезона:

«На заключительном этапе Кубка мира мы часто выступали не очень хорошо. В этом году у нас получилось неплохо, это касается всей мужской команды. Ребята показали достойные результаты. Здесь золото и бронзу выиграл Антон Шипулин. Важно, что в Холменколлене дебютировали наши юниоры. Перед ними стояла задача посмотреть и сравнить свой уровень, познакомиться с элитной биатлонной семьей. Можно сказать, эти молодые спортсмены прошли кубковую школу высшей лиги. Они побывали на этапе в Контиолахти, посмотрели, как работают спортсмены, что происходит на трассе, увидели воочию уровень Кубка мира. В Холменколлене они уже сами приняли участие в гонках. После своих стартов они сразу сказали, что здесь совсем другой уровень, другие скорости и стрельба, ее качество. Думаю, все это будет мотивировать спортсменов на дальнейшую подготовку к более высоким результатам.

Сезон в целом можно разделить две части – до чемпионата мира и после. В Хохфильцене наша команда завоевала золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете. Задачи, которые ставились перед командой в сезоне, были решены практически на восемьдесят процентов. Основная задача была посмотреть тех спортсменов, которые способны на следующий год представлять сборную команду на Олимпийских играх. Вторая задача – смоделировать подготовку к Играм. Выполняя первую задачу, мы успешно выступили на чемпионате мира – завоевали медали. Мужская команда выиграла в этом сезоне Хрустальный глобус в зачете эстафет.

Просматривая спортсменов, мы увидели всех как в мужской команде, так и в женской. В этом году мы учли те ошибки, которые были раньше. Мы давали спортсменам возможность стартовать не в одной гонке или этапе, а на двух-трех этапах Кубка мира. Давали спортсменам право на ошибку. Что касается чемпионата мира – я считаю, что мужская команда выступила достаточно успешно. Шипулину не хватило буквально одного выстрела в нескольких гонках. Плюс выиграли две медали, одну из них – в самой престижной биатлонной дисциплине, классической эстафете. К сожалению, были допущены ошибки при подводке молодых спортсменов, Антона Бабикова и Максима Цветкова. Цветков, например, плохо провел спринт и не отобрался в пасьют, но уже в эстафете показал хороший уровень. У мужской команды очень хороший потенциал.

Женская команда подошла к чемпионату мира в хорошем функциональном состоянии. Их скорость не упала, а даже выросла по сравнению с предыдущими этапами. Тренерский штаб абсолютно чётко и грамотно спланировал заключительный этап подготовки. Не получилось у девочек, к сожалению, со стрельбой – здесь у нас был провал. Будем ещё разбираться и работать над этим.