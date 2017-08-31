АльфаСтрахование: число пожаров в РФ снижается, а убытки от них растут
31.08.2017, 17:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пожары в жилом секторе – не новость для России. Но впервые с 2011 г. их число вновь растёт. Как и размер ущерба. Только за первую половину 2017 г. пожары в жилом секторе (жилые дома, общежития, дачи, садовые домики, надворные постройки) составили 71,7% от числа всех пожаров в стране, подсчитали аналитики Института Риска для «АльфаСтрахование» на базе данных МЧС.
Число пожаров в России уменьшается год от года: если в 2011 г. произошло 168,5 тысяч возгораний, то в 2016 г. - почти на 30 тысяч меньше. Первое полугодие 2017 г. демонстрирует динамику в пределах прошлогодней – с января по июнь было зафиксировано чуть меньше 65 тысяч инцидентов. Но убытки от пожаров растут: за январь-июнь текущего года их объём вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
Среди причин возникновения возгораний снижается доля поджогов. Хотя это стабильное четвёртое место среди причин пожаров после неосторожного обращения с огнём, неправильной эксплуатации электроприборов и неисправности печного отопления. В 2017 г. поджоги стали причиной минимального числа пожаров с 2011 г. (9,3% случаев).
Несмотря на снижение числа поджогов, убытки от них не особенно снижаются. Прямой материальный ущерб от поджогов вырос с 13,2% в 2011 г. до 17,9% в первом полугодии 2017 г.
Первое полугодие текущего года - рекордсмен последних лет по двум другим параметрам:
- доля пожаров в жилом секторе стала самой высокой с 2011 г. и составила 71,7% от общего числа объектов возгораний;
- размер ущерба от пожаров в жилом секторе также существенно возрос: если в 2015 г. на жилые постройки приходилось менее четверти (22,9%) объема материальных убытков, нанесенных пожарами, то в первом полугодии 2017 г. этот показатель составил уже 41,2%. Иными словами, в этом году почти половина потерь от пожаров приходится на жилые дома, а одна пятая из них - на поджоги.
Число пожаров в России уменьшается год от года: если в 2011 г. произошло 168,5 тысяч возгораний, то в 2016 г. - почти на 30 тысяч меньше. Первое полугодие 2017 г. демонстрирует динамику в пределах прошлогодней – с января по июнь было зафиксировано чуть меньше 65 тысяч инцидентов. Но убытки от пожаров растут: за январь-июнь текущего года их объём вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
Среди причин возникновения возгораний снижается доля поджогов. Хотя это стабильное четвёртое место среди причин пожаров после неосторожного обращения с огнём, неправильной эксплуатации электроприборов и неисправности печного отопления. В 2017 г. поджоги стали причиной минимального числа пожаров с 2011 г. (9,3% случаев).
Несмотря на снижение числа поджогов, убытки от них не особенно снижаются. Прямой материальный ущерб от поджогов вырос с 13,2% в 2011 г. до 17,9% в первом полугодии 2017 г.
Первое полугодие текущего года - рекордсмен последних лет по двум другим параметрам:
- доля пожаров в жилом секторе стала самой высокой с 2011 г. и составила 71,7% от общего числа объектов возгораний;
- размер ущерба от пожаров в жилом секторе также существенно возрос: если в 2015 г. на жилые постройки приходилось менее четверти (22,9%) объема материальных убытков, нанесенных пожарами, то в первом полугодии 2017 г. этот показатель составил уже 41,2%. Иными словами, в этом году почти половина потерь от пожаров приходится на жилые дома, а одна пятая из них - на поджоги.
Источник: Альфастрахование