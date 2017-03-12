ОРЕАНДА-НОВОСТИ Алтайский край по итогам 2016 года стал одним из лидеров туристической отрасли в России по росту турпотока. Такие статистические данные привели на открытии XII Международной выставки «Интурмаркет-2017».



Торжественное событие состоялось 11 марта в Москве. В нём приняли участие заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко, Министр культуры России Владимир Мединский, исполнительный директор Всемирной туристской организации Золтан Шомоги, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, Губернатор Алтайского края Александр Карлин и другие почётные гости.



На выставке представляют свои возможности внутреннего и въездного туризма 81 регион Российской Федерации, а также 12 стран мира. По словам Виталия Мутко, внутренний и въездной туризм является большим приоритетом для нашей страны, отрасль демонстрирует хорошие показатели. Многие регионы представляют на выставке новые туристические проекты, маршруты, объекты и т.д.



Министр культуры Владимир Мединский в свою очередь отметил, что внутренний турпоток увеличился за прошлый год на 10%, а въездной туризм - на 7%. «К регионам -лидерам по росту туристического потока, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, относятся Татарстан, Алтайский и Краснодарский края», - подчеркнул он. В прошлом году Алтайский край посетили более 2 млн. туристов.



Губернатор Александр Карлин отметил, что Алтайский край в пятый раз стал стратегическим партнёром международной выставки «Интурмаркет», которая является важнейшим событием для всей туристической отрасли. «Работе на этой площадке мы обязаны тем, что сегодня Алтайский край - один из самых узнаваемых туристических брендов страны. Сегодня наш регион может предложить уникальные, полностью обустроенные инженерные площадки для крупных серьёзных инвестиций и развития туристической отрасли. Мы даём вам 100% гарантии, что бизнес в Алтайском крае будет успешен, и вложенные инвестиции с большой отдачей вернете в ближайшее время. Внутренний туризм даёт возможность прикоснуться к культурным ценностям нашей страны, всем ее гражданам», - отметил Александр Карлин, обращаясь к представителям бизнеса.



Заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко посетил стенд Алтайского края. «Алтайский край начинает входить в лидирующие регионы отрасли - наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном, Краснодарским краем. Но у них есть потенциал, созданный или природой, или историей. Алтайский край своими руками создает, по сути, новый туристический кластер, использует климатические, природные возможности. Я очень высоко оцениваю эту работу», - отметил он. Заместитель Председателя Правительства подчеркнул, что Алтайский край - это прекрасный климат и замечательные лечебные возможности, в регионе живут трудолюбивые люди. Также Виталий Мутко пообещал в этом году обязательно посетить Алтайский край.



Позже на стенде региона состоялось торжественное открытие Дня Алтайского края. Почётными гостями стали Исполнительный директор Всемирной туристской организации Золтан Шомоги, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, депутаты Государственной Думы России, предприниматели, туроператоры, гости выставки.