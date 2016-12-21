Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации
21.12.2016, 16:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин присвоил послу РФ в Анкаре Андрею Карлову звание Героя Российской Федерации посмертно.
"За проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)", - говорится в тексте указа, опубликованном сегодня на сайте Кремля.
Посол России в Турции был убит 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок". В дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он объяснил свои действия недовольством политикой России в Сирии.
"За проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)", - говорится в тексте указа, опубликованном сегодня на сайте Кремля.
Посол России в Турции был убит 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок". В дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он объяснил свои действия недовольством политикой России в Сирии.