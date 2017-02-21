ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комиссия ФАС России рассмотрела 15 жалоб от участников аукционов по выбору подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Краснодарском крае. Заказчиком во всех случаях выступило НКО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

Установлено, что фонд объединил работы по ремонту и замене лифтового оборудования и лифтовых шахт в один предмет с работами по проектированию пассажирского лифта.

Объединение таких работ в один предмет закупки не предусмотрено действующим законодательством. К тому же для их выполнения требуются разные свидетельства СРО, а организации, осуществляющие проектирование и ремонт, включаются в разные реестры.

Кроме того, когда в предмет закупки входит и ремонт, и проектирование, требования заказчика к качеству и объёмам работ становятся непонятными для подрядчика. При отсутствии разработанной к моменту объявления закупки проектно-сметной документации вряд ли можно объективно оценить объем работ, их стоимость, а также требования к их выполнению.

«Заказчик, объединив в один предмет закупки работы по ремонту и разработке проектно-сметной документации, создал неравные условия для участников аукционов и необоснованно сократил их количество, поскольку не все подрядные организации включены одновременно в оба реестра и имеют оба свидетельства СРО. Сокращение числа потенциальных участников аукционов на капремонт может повлечь завышение цен на такие работы. Это, в свою очередь, неблагоприятно сказывается на жильцах многоквартирных домов, поскольку капитальный ремонт оплачивается за их счёт», - отметил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Комиссия антимонопольного органа признала жалобы заявителей обоснованными, а НКО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» - нарушившим требования постановления Правительства РФ № 615. Все 15 аукционов отменены.