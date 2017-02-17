ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ФАС России заключила мировое соглашение с контейнерными перевозчиками. 13 февраля 2017 года документ утвердил Девятый арбитражный апелляционный суд.

Напомним, что в 2013 году ФАС России возбудила дело в отношенииA.P.Moller-MaerskA/S (Дания), CMACGMSA (Франция), HyundaiMerchantMarineCo., LTD (Корея), OrientOverseasContainerLineLimited (Гонконг), EvergreenMarineCorp. (Taiwan) Ltd (Тайвань) по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

Компании совершили запрещённые согласованные действия, которые привели к установлению надбавок к ставкам фрахта на рынке линейных контейнерных перевозок, тем самым они нарушили антимонопольное законодательство Российской Федерации.

Что касается условий мирового соглашения, то в рамках него перевозчики прекратили нарушение и взяли на себя обязательства, выполнение которых позволит обеспечить соблюдение требований Закона о защите конкуренции и справедливые условия для потребителей услуг контейнерных перевозчиков.

«Заключение мирового соглашения является наиболее эффективным способом восстановления справедливых правил конкуренции на рынке линейных контейнерных перевозок», - сообщил заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский.

Осуществление действий, направленных на обеспечение конкуренции, ФАС России расценила как смягчающие обстоятельства при привлечении компаний к административной ответственности.

В настоящее время антимонопольная служба совместно с участниками рынка ведёт работу по подготовке «гайдлайнса», определяющего единые правила и принципы поведения на рынке морских линейных перевозок.