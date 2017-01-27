Антимонопольные органы России и Таджикистана укрепляют сотрудничество в области конкурентной политики
27.01.2017, 15:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 января 2017 года состоялась встреча заместителя руководителя Федеральноц антимонопольной службы (ФАС России) Сергея Пузыревского с начальником Государственной антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан Саади Кодирзода.
В рамках встречи Сергей Пузыревский проинформировал таджикских коллег о последних изменениях российского законодательства в части антимонопольного и тарифного регулирования. Замглавы ФАС России рассказал о состоянии тарифного регулирования в России и предпринимаемых действиях для решения существующих проблем, отметив, что при принятии решений по вопросам тарифного регулирования будут учитываться аспекты оценки эффективности текущей, инвестиционной, а также финансово-экономической деятельности компаний.
Также Сергей Пузыревский рассказал о текущей деятельности Межгосударственного совета по антимонопольной политике (МСАП) и Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств-участников СНГ (Штаб) при МСАП, в том числе об одобрении Экономическим советом СНГ Доклада «О развитии конкурентной политики и роли антимонопольных органов в решении социально-экономических задач (Опыт Российской Федерации)».
Саади Кодирзода сообщил представителям российского антимонопольного ведомства о принятии закона, в соответствии с которым антимонопольная служба Республики Таджикистан наделена полномочиями по регулированию банковского сектора.
Также, глава антимонопольного органа Таджикистана рассказал о деятельности ведомства по регулированию таких значимых сферах, как строительство и строительные материалы, нефть, мобильная связь, фармацевтика.
Сергей Пузыревский подчеркнул, что ФАС России готова оказать содействие в передаче опыта по антимонопольному регулированию указанных рынков и направить необходимую аналитическую информацию.
В рамках встречи Сергей Пузыревский проинформировал таджикских коллег о последних изменениях российского законодательства в части антимонопольного и тарифного регулирования. Замглавы ФАС России рассказал о состоянии тарифного регулирования в России и предпринимаемых действиях для решения существующих проблем, отметив, что при принятии решений по вопросам тарифного регулирования будут учитываться аспекты оценки эффективности текущей, инвестиционной, а также финансово-экономической деятельности компаний.
Также Сергей Пузыревский рассказал о текущей деятельности Межгосударственного совета по антимонопольной политике (МСАП) и Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств-участников СНГ (Штаб) при МСАП, в том числе об одобрении Экономическим советом СНГ Доклада «О развитии конкурентной политики и роли антимонопольных органов в решении социально-экономических задач (Опыт Российской Федерации)».
Саади Кодирзода сообщил представителям российского антимонопольного ведомства о принятии закона, в соответствии с которым антимонопольная служба Республики Таджикистан наделена полномочиями по регулированию банковского сектора.
Также, глава антимонопольного органа Таджикистана рассказал о деятельности ведомства по регулированию таких значимых сферах, как строительство и строительные материалы, нефть, мобильная связь, фармацевтика.
Сергей Пузыревский подчеркнул, что ФАС России готова оказать содействие в передаче опыта по антимонопольному регулированию указанных рынков и направить необходимую аналитическую информацию.