ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 февраля Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы подтвердил законность решения ФАС России о признании ООО «ТЕЛЕКАНАЛ ТВ3» нарушившим требования закона о рекламе к её громкости, а также предписание о прекращении нарушения и штраф в 100 тысяч рублей.

Суд отказал в удовлетворении требований ООО «ТЕЛЕКАНАЛ ТВ3» и оставил в силе решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.10.2016 года, которым решение, предписание и постановление о штрафе также признаны законными.

Ранее Комиссия ведомства по рассмотрению дела в отношении ООО «ТЕЛЕКАНАЛ ТВ3» признала телеканал виновным в нарушении требований части 12 статьи 14 ФЗ «О рекламе». Установлено превышение уровня громкости звука блока рекламы и анонсов над уровнем громкости звука прерываемого сериала «Гадалка». Позже по факту совершенного правонарушения телеканалу был назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

ООО «ТЕЛЕКАНАЛ ТВ3» оспорило решение, предписание и постановление о штрафе в судебном порядке.