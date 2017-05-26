ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году АО «Национальная иммунобиологическая компания» проводила конкурс на поставку вакцины для профилактики гриппа у детей от шести месяцев. В ФАС России поступила жалоба ООО НПО «Петровакс Фарм», при рассмотрении которой антимонопольный орган выявил в действиях заказчика нарушения Закона о закупках.

В частности, ФАС установила, что компания неправомерно установила сроки заключения договора по итогам закупки. Так, в документации было лишь указано, что договор с победителем заключается не позднее 30 дней после официального размещения протокола. Между тем, заказчик должен был также установить в своей документации запрет на заключение договора в течение 10 дней с момента подведения итогов закупки, но не сделал этого.

«Нередко на этапе рассмотрения антимонопольным органом жалобы от участника закупки заказчик заключает с победителем контракт. В результате бороться с обнаруженными нарушениями становится невозможно. Именно во избежание таких ситуаций в Положениях и документациях о закупках должен быть предусмотрен запрет на заключение договора в течение 10 дней после подведения итогов закупки», - поясняет заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Компания обжаловала решение ФАС России, однако Арбитражный суд Московского округа, вслед за судами первой и второй инстанций, подтвердил правильность выводов антимонопольного органа.